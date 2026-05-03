Радваме се, че правим крачки напред, заяви треньорът на ЦСКА Христо Янев след победата срещу Лудогорец

Изказвания след мача от 32-ия кръг в Първа лига между ЦСКА и Лудогорец (1:0):

Христо Янев (треньор на ЦСКА):

"Добър резултат, доволни сме от победата. Създадохме доста положения, въпреки напрежението. Трябва да извличаме повече от тях.

Всички искахме да отидем на финал за купата, но днес мачът беше съвсем различен. Беше важно да победим, за да доближим противника в класирането. Ще се стараем във всеки мач да правим същото.

Хубаво е да виждам отношението на играчите в поредица от мачове. Удоволствие е да се наблюдават красивите голове. Трябва да бъдем здраво стъпили на земята. Длъжни сме да направим всичко, за да доближим противниците в класирането. Имахме много ситуации, които бяхме длъжни да реализираме.

Трябва да се радваме, че правим крачки напред. Трудно побеждавахме този съперник през годините. Имаме необходимите качества и енергия. Уверени сме в това, което можем. Трябва да вярваме в себе си и да бъдем по-търпеливи. Всеки ден, в който работя в ЦСКА, е подарък за мен. Искам да дам най-доброто от себе си на отбора."