Хетафе отстъпи на Райо Валекано в мач от ЛаЛига

Ивайло Георгиев
Снимка: AP Photo/Manu Fernandez, архив
Мадрид,  
03.05.2026 19:20
 (БТА)

Хетафе загуби ценни точки в надпреварата за последните европейски квоти от испанското първенство по футбол, след като отстъпи с 0:2 на Райо Валекано като домакин в мач от 34-ия кръг.

Хетафе е седми и вече изостава с три точки от Селта, който заема квотата за Лига на конференциите след успех с 3:1 срещу Елче днес. До края на сезона обаче остават четири мача и отборът ще има шанс за реванш. 

Серхио Камейо даде преднина на гостите в 38-та минута, а Хетафе пропусна дузпа в средата на второто полувреме чрез Мауро Арамбари. Райо Валекано се възползва и Ранди Нтека оформи крайното 2:0 в 73-та минута, за да гарантира десетата победа на отбора си. Столичани са 11-и с две точки зад Хетафе.

Срещи от 34-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Хетафе - Райо Валекано          0:2
Селта Виго - Елче               3:1

по-късно днес:
Бетис - Овиедо
Еспаньол - Реал Мадрид

от събота:
Виляреал - Леванте              5:1
Валенсия - Атлетико Мадрид      0:2
Алавес - Атлетик Билбао         2:4
Осасуна - Барселона             1:2

от петък:
Жирона - Майорка                0:1

в понеделник:
Севиля - Реал Сосиедад 

Барселона води в класирането с 88 точки, слдван от Реал Мадрид със 74, Виляреал с 68, Атлетико Мадрид с 63, Бетис с 50, Селта Виго с 47 и други.

