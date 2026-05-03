Хетафе отстъпи на Райо Валекано в мач от ЛаЛига

Хетафе загуби ценни точки в надпреварата за последните европейски квоти от испанското първенство по футбол, след като отстъпи с 0:2 на Райо Валекано като домакин в мач от 34-ия кръг.

Хетафе е седми и вече изостава с три точки от Селта, който заема квотата за Лига на конференциите след успех с 3:1 срещу Елче днес. До края на сезона обаче остават четири мача и отборът ще има шанс за реванш.

Серхио Камейо даде преднина на гостите в 38-та минута, а Хетафе пропусна дузпа в средата на второто полувреме чрез Мауро Арамбари. Райо Валекано се възползва и Ранди Нтека оформи крайното 2:0 в 73-та минута, за да гарантира десетата победа на отбора си. Столичани са 11-и с две точки зад Хетафе.

Срещи от 34-ия кръг на футболното първенство на Испания: Хетафе - Райо Валекано 0:2 Селта Виго - Елче 3:1 по-късно днес: Бетис - Овиедо Еспаньол - Реал Мадрид от събота: Виляреал - Леванте 5:1 Валенсия - Атлетико Мадрид 0:2 Алавес - Атлетик Билбао 2:4 Осасуна - Барселона 1:2 от петък: Жирона - Майорка 0:1 в понеделник: Севиля - Реал Сосиедад Барселона води в класирането с 88 точки, слдван от Реал Мадрид със 74, Виляреал с 68, Атлетико Мадрид с 63, Бетис с 50, Селта Виго с 47 и други.