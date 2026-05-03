Юбилейният спектакъл „Кръговрат“ на Държавия фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ бе представен премиерно в София

Юбилейният спектакъл „Кръговрат“ на Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ бе представен тази вечер в Зала 1 на Националния дворец на културата.

„Едва ли преди 78 години, когато Филип Кутев е замислял създаването на нещо, свързано с традиционната ни култура, той е предполагал, че това нещо ще се превърне в ансамбъл и че творчеството на този ансамбъл ще плъзне по цялата земя“, каза пред публиката проф. д-р Елена Кутева, дъщеря на Филип Кутев и дългогодишен директор на ансамбъла. „Усилията на Филип Кутев и на неговите приятели художници, поети и музиканти са дали много хубав резултат“.

На сцената прозвучаха творби, които присъстват в репертоара от неговото създаване, както и нови произведения. Сред тях бяха „Полегнала е Тодора“ от Филип Кутев, „Лечко стапай, бела Доне“ от Коста Колев, както и хореографските изпълнения „Самодиви“ и „Нанизи“ по музика на Георги Андреев. Популярната „Лале ли си, зюмбюл ли си“ прозвуча в памет на народната певица Верка Сидерова, която е била дългогодишен участник в състава, и от чието рождение тази година се навършват сто години, както обясни настоящият ръководител на състава Георги Андреев. Спектакълът включва и произведения, които са писани през 60-те години, но никога не са били представени на сцена. Бяха представени музикални и танцови интерпретации, свързани с традиционните годишни празници и обреди.

Президентът Илияна Йотова в своя поздравителен адрес описа състава като „една от емблемите на нашата страна“. Според нейните думи, „Държавният фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ превърна народната песен и танц в сценично изкуство с народно признание“.

„Ансамбъл „Филип Кутев“ е посланик на българската култура и на националната ни идентичност“, казва още президентът в своя адрес. „Вашият голям талант е признание, а богатото ви творчество – наследство за бъдещите поколения“.

Ансамбълът получи цветя от служебния министър на културата Найден Тодоров, както и от редица други български състави.

Държавният ансамбъл за народни песни и танци (дн. Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“) започва своята дейност на първи май 1951 г. Денят е приет за дата на неговото създаване. Ансамбълът е създаден с Постановление 169 на Министерския съвет от 7 януари 1950 г. Основател и негов първи главен художествен ръководител е композиторът Филип Кутев (1903–1982). Хореограф на ансамбъла е Маргарита Дикова, диригент – музикантът и композитор Иван Кавалджиев, а фолклорист – Мария Кутева. Ансамбълът започва дейността си с няколко танцьори и изпълнители. Първият концерт на ансамбъла е на 1 март 1952 г. в Бухово. На 1 юни 1952 г. в зала „България“ за първи път ансамбълът представя своя цялостна програма. Ансамбълът поставя началото на професионалното сценично представяне на българския фолклор.

След смъртта на Филип Кутев на 27 ноември 1982 г. с Указ 1940 от 27 юни 1983 г. ансамбълът е преименуван на Държавен ансамбъл за народни песни и танци „Филип Кутев“. С ПМС 204/11 ноември 1999 г. е преименуван на Държавен фолклорен ансамбъл за народни песни и танци „Филип Кутев“. С Решение 490 на Министерския съвет от 29 юни 2001 г. ансамбълът получава статут на държавен културен институт с национално значение като Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“. Репертоарът на ансамбъла включва над 400 песни, над 30 танца, повече от 100 оркестрови и камерни инструментални пиеси, представени в над 5000 концерта в България и в чужбина.

Днес делото на Филип Кутев продължава чрез съвременния творчески екип и артистите на ансамбъла, които съхраняват традицията и я развиват. В екипа участват директорът на ансамбъла и главен диригент – Георги Андреев, главният хореограф – Ивайло Иванов, и диригентът на хора – Георги Генов.

Държавният фолклорен ансамбъл отбелязва своя 75-годишен юбилей с национално турне в над 20 града в страната с премиерния спектакъл „Кръговрат“. Първият концерт бе в Габрово – на 25 февруари. Следваха Търговище – 5 март, Шумен – 17 март, Велико Търново – 18 март, Бургас – 29 март, Петрич – 31 март, Враца – 7 април, Хасково – 15 април, и Кърджали – 16 април. Софийската премиера на спектакъла е кулминационната точка на турнето.

Договор за партньорство между БТА и Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ (ДФА) бе подписан на 26 януари в БТА.