Танкер е бил подложен на обстрел край бреговете на ОАЕ

Асен Георгиев
Кораби и малка лодка в Ормузкия проток. Снимка: Razieh Poudat/ISNA via AP.
Дубай,  
04.05.2026 04:44
 (БТА)
Танкер е бил подложен на обстрел с "неизвестни снаряди" в Ормузкия проток, в близост до бреговете на Обединените арабски емирства, като няма жертви, съобщи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от Франс прес и Ройтерс.

"UKMTO получи информация за инцидент, станал на 78 морски мили (около 144,5 км - бел. ред.) северно от Фуджейра, в Обединените арабски емирства", съобщи агенцията. Сигнал за инцидента е бил получен снощи.

"Танкерът е съобщил, че е бил ударен от неидентифицирани снаряди", добави агенцията. Всички членове на екипажа са живи и здрави и няма данни за отражение на инцидента върху околната среда.

Ормузкият проток, през който в мирно време преминава една пета от световния петрол и природен газ, е до голяма степен блокиран от началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари. Американският президент Доналд Тръмп обяви снощи, че американският флот ще започне от днес да ескортира блокирани кораби от трети страни през Ормузкия проток в рамките на "Проект Свобода".

Иран заяви, че ще смята подобна намеса за нарушение на прекратяването на огъня.

04.05.2026 02:55

Всякаква "американска намеса" в Ормузкия проток ще бъде смятана за нарушение на прекратяването на огъня, заяви ирански представител

Техеран ще счита всяка „американска намеса“ в пролива Ормуз за нарушение на действащото примирие, заяви Ебрахим Азизи, председател на парламентарната комисия по национална сигурност, след като Доналд Тръмп обяви операция за ескортиране на блокирани кораби, предаде Франс прес.
04.05.2026 00:48

Тръмп заяви, че от днес САЩ започват да помагат за освобождаването на кораби, блокирани в Ормузкия проток

Президентът Доналд Тръмп заяви тази вечер, че от днес сутринта по близкоизточното време САЩ ще започнат да помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, показва негов пост в социалната му мрежа Трут соушъл.  

