Танкер е бил подложен на обстрел край бреговете на ОАЕ

Танкер е бил подложен на обстрел с "неизвестни снаряди" в Ормузкия проток, в близост до бреговете на Обединените арабски емирства, като няма жертви, съобщи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от Франс прес и Ройтерс.

"UKMTO получи информация за инцидент, станал на 78 морски мили (около 144,5 км - бел. ред.) северно от Фуджейра, в Обединените арабски емирства", съобщи агенцията. Сигнал за инцидента е бил получен снощи.

"Танкерът е съобщил, че е бил ударен от неидентифицирани снаряди", добави агенцията. Всички членове на екипажа са живи и здрави и няма данни за отражение на инцидента върху околната среда.

Ормузкият проток, през който в мирно време преминава една пета от световния петрол и природен газ, е до голяма степен блокиран от началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари. Американският президент Доналд Тръмп обяви снощи, че американският флот ще започне от днес да ескортира блокирани кораби от трети страни през Ормузкия проток в рамките на "Проект Свобода".

Иран заяви, че ще смята подобна намеса за нарушение на прекратяването на огъня.