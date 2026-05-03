Изпаднахме в дупка и очакваме анализа на сезона, каза изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев

Изказвания след мача от 32-ия кръг в Първа лига между ЦСКА и Лудогорец (1:0):

Ангел Петричев (изпълнителен директор на Лудогорец):

"Лудогорец изпадна в дупка. След паузата за националните отбори виждаме един неузнаваем отбор. Анализираме причините. При всички случаи за нас ситуацията е необичайна, но и за светците е видно, че отборът е в тежка криза. Много са факторите, доста от тях ги знаем, но нито един от тях не е оправдание за представянето на тима.

Лудогорец се бори за честта си на първо място, защото това е клуб, който създаде традиция. Ще направим всичко възможно Лудогорец да изглежда по различен начин през следващия сезон. До края имаме още доста мачове и да опитаме да завоюваме второто място. Би било хубаво, ако спечелим директна квота за Лигата на конференциите.

Очевидно трябва да си изпием горчивата чаша до дъното. Както сме се радвали 14 години на всички успехи, така трябва да бъдем достатъчно силни да понесем тежките моменти. Лудогорец е клуб с традиция и съм убеден, че е и с добро бъдеще. Просто в момента сме изпаднали в трудна ситуация. Всякакви други теории, които се пускат в медийното пространство, по никакъв начин не идват от Лудогорец. Имаме нашите цели и ще продължим да вървим напред.

Контузиите също бяха една от причините за моментното ни състояние, защото през почти цялата година не успяхме да разчитаме на основни играчи. За съжаление тази година бройката на контузените е доста голяма.

Честитя титлата на Левски. Те бяха отборът, който успя да се възползва по най-добрия начин от нашето представяне. Имат заслужено право да се радват. Желая им успех в европейските клубни турнири и ще се сборим отново през следващия сезон.

Очакваме от спортно-техническия щаб да разберем причините за игровото състояние на Лудогорец. Не бих казал, че първенството беше добро за нас. Парадоксът е, че направихме едно страхотно представяне в Европа, с което напомнихме за най-добрите си години. Чакаме да получим един обективен анализ за това, което се случи. Не бих искал тук под въздействието на емоции да давам оценки. Ще обсъдим ситуацията, за да видим как да се върнем на победния път".