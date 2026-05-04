Мерц заяви, че все още е готов да работи с Тръмп; малко вероятно е САЩ да доставят на Германия ракети със среден обсег

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че не се отказва да работи с Доналд Тръмп, въпреки спора с американския президент относно войната в Близкия изток, предадоха Франс прес и ДПА.

"Не се отказвам да работя за трансатлантическите отношения. И не се отказвам да работя с Доналд Тръмп", заяви Мерц в интервю за обществената телевизия A Ер Де, излъчено тази вечер.

Канцлерът се опита да омаловажи напрежението с американския президент, като изтъкна например, че внезапното обявяване на изтеглянето на 5 000 американски войници от базите в Германия не е било изненадващо и не трябва да се възприема като ответна мярка.

Критиките срещу започнатата от САЩ и Израел война срещу Иран очевидно раздразниха Доналд Тръмп, отбелязва АФП.

Мерц добави, че в момента смята за малко вероятно САЩ да доставят на Германия ракетите със среден обсег "Томахок", обещани от тогавашния президент Джо Байдън през 2024 г.

"Както виждам нещата в момента, обективно погледнато, вероятността САЩ да доставят оръжейни системи от този вид е почти нулева", заяви канцлерът. "Ако не се лъжа, американците сами в момента не разполагат с достатъчно", добави той. Въпросът се обсъжда от месеци, "досега без никакъв ангажимент от страна на САЩ".

На срещата на върха на НАТО преди две години Байдън обеща на Германия, че за първи път от времето на Студената война в Германия ще бъдат разположени оръжия със среден обсег и конвенционални бойни глави като средство за възпиране, способни да достигнат чак до Русия, припомня ДПА.

Мерц добавви, че планираните от американския президент Доналд Тръмп по-високи мита върху вноса на автомобили от ЕС са насочени към Европейския съюз като цяло, а не конкретно към Германия.

Тръмп "с право е малко разочарован", че споразумението за митата от август 2025 г. между САЩ и ЕС не е било сключено. Съпротивата срещу споразумението в Европейския парламент продължава, отбеляза канцлерът. Според него президентът на САЩ става все по-нетърпелив, тъй като от европейска страна продължават да се поставят нови условия.

"Американците са готови, а европейците – не", каза той. "Ето защо се надявам, че ще успеем да постигнем споразумение възможно най-бързо."

Освен това Мерц заяви, че САЩ са централни за НАТО въпреки различията в мненията и омаловажи напрежението с президента Доналд Тръмп, след като Вашингтон обяви намаляването на военния си контингент във Федералната република, отбелязва Ройтерс.

"Оставам убеден, че американците са най-важният партньор за нас в Северноатлантическия алианс", заяви Мерц пред А Ер Де.

Според Мерц "Няма връзка" между плановете на САЩ да намалят военното си присъствие в Германия и неговия спор с Тръмп относно стратегията спрямо Иран.