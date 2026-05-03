Лидерът на френската радикална левица обяви кандидатурата си за президентските избори догодина

Лидерът на френската радикална левица Жан-Люк Меланшон обяви тази вечер, както се очакваше, кандидатурата си за президентските избори през 2027 г. и заяви, че крайната десница ще бъде неговият "главен противник", предаде Франс прес.

По-рано днес избраните представители на неговото движение "Непокорна Франция" одобриха кандидатурата на 74-годишния оратор, който проповядва програма за разрив с капитализма.

"За нас е ясно. Имаме екип, програма, един-единствен кандидат", заяви Меленшон пред медиите. Това е четвъртата му кандидатура за най-високия пост във Франция.

Левият лидер, смятан за една от най-полярнизиращите политически фигури във Франция, счете, че е "най-добре подготвен" в партията си и обоснова обявяването на кандидатурата си година преди изборите, определяйки ситуацията като "спешна".

"Без да искам да всявам паника, но за да бъда реалист, навлизаме в един много бурен период от световната история. Ние сме заплашени от всеобща война, заплашени сме от драстична промяна в климата. А освен това ни предстои икономическа и социална криза", смята той.

На президентските избори през 2022 г. Жан-Люк Меланшон не успя да се класира за втория тур, като събра 22% от гласовете и се класира на трето място в първия тур, оставайки зад лидерката на крайната десница Марин Льо Пен и президента Еманюел Макрон.