Подробно търсене

Лидерът на френската радикална левица обяви кандидатурата си за президентските избори догодина

Асен Георгиев
Лидерът на френската радикална левица обяви кандидатурата си за президентските избори догодина
Лидерът на френската радикална левица обяви кандидатурата си за президентските избори догодина
Меланшон на митинг против расизма в парижкото предградие Сен Дени. Снимка: АП/Thomas Padilla.
Париж,  
03.05.2026 23:59
 (БТА)
Етикети

Лидерът на френската радикална левица Жан-Люк Меланшон обяви тази вечер, както се очакваше, кандидатурата си за президентските избори през 2027 г. и заяви, че крайната десница ще бъде неговият "главен противник", предаде Франс прес.

По-рано днес избраните представители на неговото движение "Непокорна Франция" одобриха кандидатурата на 74-годишния оратор, който проповядва програма за разрив с капитализма.

"За нас е ясно. Имаме екип, програма, един-единствен кандидат", заяви Меленшон пред медиите. Това е четвъртата му кандидатура за най-високия пост във Франция.

Левият лидер, смятан за една от най-полярнизиращите политически фигури във Франция, счете, че е "най-добре подготвен" в партията си и обоснова обявяването на кандидатурата си година преди изборите, определяйки ситуацията като "спешна".

"Без да искам да всявам паника, но за да бъда реалист, навлизаме в един много бурен период от световната история. Ние сме заплашени от всеобща война, заплашени сме от драстична промяна в климата. А освен това ни предстои икономическа и социална криза", смята той.

На президентските избори през 2022 г. Жан-Люк Меланшон не успя да се класира за втория тур, като събра 22% от гласовете и се класира на трето място в първия тур, оставайки зад лидерката на крайната десница Марин Льо Пен и президента Еманюел Макрон.

/АГ/

Свързани новини

16.04.2026 20:00

Марин Льо Пен се е срещнала с израелския посланик в Париж

Френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен се е срещнала с израелския посланик в Париж Джошуа Зарка, предаде Франс прес, като се позова на дипломатически източник. Според него става дума за един от многото подобни разговори на посланика с лидери на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:21 на 04.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация