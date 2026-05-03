Тотнъм надви Астън Вила за втора поредна победа във Висшата лига, лондончани се измъкнаха от зоната на изпадащите

Тотнъм постигна втора поредна победа в английското първенство по футбол и се изкачи над чертата на изпадащите във Висшата лига. Спърс са с актив от 37 точки и имат една повече от изпадащия три кръга преди края Уест Хем, който през този уикенд загуби с 0:3 срещу Брентфорд.

Тотнъм, който преди седмица надигра и Уулвърхемптън, ще се изправи срещу Лийдс в следващия кръг.

Днес Тотнъм надигра бъдещия участник в Шампионската лига Астън Вила като гост и стигна до голове в началото на срещата. Пристигналият с трансфер от Атлетико Мадрид през зимата Конър Галахър откри резултата в 12-ата минута, а Ричарлисон покачи на 2:0 в 25-ата. Емилиано Буендия вкара за домакините от Бирмингам в добавеното време на двубоя и оформи крайния резултат.

Вила допусна втора поредна загуба във Висшата лига, но все още има шест точки аванс пред Борнемут в надпреварата за последната квота за Шампионската лига. До края на сезона остават три кръга.

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Англия: Астън Вила - Тотнъм 1:2 Борнемут - Кристъл Палас 3:0 Манчестър Юнайтед - Ливърпул 3:2 от събота: Арсенал - Фулъм 3:0 Брентфорд - Уест Хям 3:0 Нюкасъл - Брайтън 3:1 Уулвърхямптън - Съндърланд 1:1 от петък: Лийдс - Бърнли 3:1 в понеделник: Челси - Нотингам Евертън - Манчестър Сити Начело в класирането е Арсенал със 76 точки, пред Манчестър Сити със 70 точки и мач по-малко. След тях са Манчестър Юнайтед 64, Ливърпул и Астън Вила с по 58, Борнемут с 52, Брентфорд с 51 точки, Брайтън с 50, Челси и Фулъм с по 48 и други.