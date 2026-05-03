Тотнъм надви Астън Вила за втора поредна победа във Висшата лига, лондончани се измъкнаха от зоната на изпадащите

Ивайло Георгиев
Снимка: Nigel French/PA via AP
Лондон,  
03.05.2026 23:05
 (БТА)

Тотнъм постигна втора поредна победа в английското първенство по футбол и се изкачи над чертата на изпадащите във Висшата лига. Спърс са с актив от 37 точки и имат една повече от изпадащия три кръга преди края Уест Хем, който през този уикенд загуби с 0:3 срещу Брентфорд. 

Тотнъм, който преди седмица надигра и Уулвърхемптън, ще се изправи срещу Лийдс в следващия кръг.

Днес Тотнъм надигра бъдещия участник в Шампионската лига Астън Вила като гост и стигна до голове в началото на срещата. Пристигналият с трансфер от Атлетико Мадрид през зимата Конър Галахър откри резултата в 12-ата минута, а Ричарлисон покачи на 2:0 в 25-ата. Емилиано Буендия вкара за домакините от Бирмингам в добавеното време на двубоя и оформи крайния резултат. 

Вила допусна втора поредна загуба във Висшата лига, но все още има шест точки аванс пред Борнемут в надпреварата за последната квота за Шампионската лига. До края на сезона остават три кръга. 

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Англия:

Астън Вила - Тотнъм              1:2
Борнемут - Кристъл Палас         3:0
Манчестър Юнайтед - Ливърпул     3:2

от събота:
Арсенал - Фулъм                  3:0
Брентфорд - Уест Хям             3:0
Нюкасъл - Брайтън                3:1
Уулвърхямптън - Съндърланд       1:1

от петък:
Лийдс - Бърнли                   3:1

в понеделник:
Челси - Нотингам
Евертън - Манчестър Сити

Начело в класирането е Арсенал със 76 точки, пред Манчестър Сити със 70 точки и мач по-малко. След тях са Манчестър Юнайтед 64, Ливърпул и Астън Вила с по 58, Борнемут с 52, Брентфорд с 51 точки, Брайтън с 50, Челси и Фулъм с по 48 и други.

/АД/

Към 23:28 на 03.05.2026

