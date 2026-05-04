Тръмп заяви, че от днес САЩ започват да помагат за освобождаването на кораби, блокирани в Ормузкия проток

Асен Георгиев
Танкер и кораб с автомобили, закотвени в Оманския залив, в близост до Ормузкия проток. Снимка: АП/Fatima Shbair.
Вашингтон,  
04.05.2026 00:48
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви тази вечер, че от днес сутринта "по близкоизточното време" американските сили ще започнат да помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, показва негов пост в социалната му мрежа Трут соушъл.

Тръмп добави, че прави това по молба на други страни.

"Страни от целия свят, почти всички от които не са въвлечени в конфликта в Близкия изток, който се води толкова очевидно и брутално пред очите на всички, се обърнаха към САЩ с молба да им помогнем да освободим техните кораби, които са блокирани в Ормузкия проток поради нещо, с което те нямат абсолютно нищо общо — те са просто неутрални и невинни свидетели! За доброто на Иран, Близкия изток и Съединените щати, ние казахме на тези държави, че ще изведем корабите им безопасно от тези ограничени водни пътища, така че те да могат свободно и безпроблемно да продължат с дейността си."

Не е ясно дали това ще бъде трайна мисия. Според Тръмп "те заявиха, че няма да се върнат, докато зоната не стане безопасна за навигация и всичко останало".

Операцията "проект "Свобода", ще започне в понеделник сутринта, по времето на Близкия изток", уточни президентът на САЩ.

"Напълно съзнавам, че моите представители водят много положителни разговори с Иран и че тези разговори могат да доведат до нещо много положително за всички. Движението на корабите има за цел просто да освободи хора, компании и държави, които не са направили абсолютно нищо лошо – те са жертви на обстоятелствата", отбелязва още Тръмп.

"Това е хуманитарен жест от страна на Съединените щати, страните от Близкия изток, но най-вече от страна на Иран. На много от тези кораби хранителните запаси са на привършване, както и всичко останало, необходимо за поддържането на здравословни и хигиенични условия на борда за големите екипажи. Смятам, че това би било важен жест на добра воля от името на всички, които се бориха толкова упорито през последните няколко месеца", се казва в същия пост.

"Ако по някакъв начин този хуманитарен процес бъде възпрепятстван, за съжаление ще се наложи да се реагира решително", добави още Тръмп.

/АГ/

Свързани новини

03.05.2026 21:28

Британските военни съобщават за атака срещу товарен кораб близо до Ормузкия проток

Кораб за насипни товари  е съобщил за атака от множество малки плавателни съдове близо до Ормузкия проток, съобщи днес Центърът за морски търговски операции на британските въоръжени сили, отбелязвайки поредното нападение в и около пролива от
03.05.2026 18:43

Иран предлага прекратяване на войната в следващите 30 дни вместо удължаване на примирието

Иран предлага на САЩ проблемите между двете държави да бъдат разрешени през следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на ирански медии.

