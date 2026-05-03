„Стадото“ бе обявен за най-добър пълнометражен игрален филм на наградите „Васил Гендов“

Наградата за най-добър игрален филм на Националния фестивал на българското кино бе присъдена на филма „Стадото“. Съюзът на българските филмови (СБДФ) дейци връчи своите награди „Васил Гендов“ 2026 на официална церемония в Народния театър „Иван Вазов“.

Общо 112 филма бяха включени в тазгодишното издание на Националния фестивал на българското кино – сред тях 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни, които се конкурират за отличията в отделните категории.

През 2026 г. Националният фестивал на българското кино – Награди на СБФД „Васил Гендов“ отбелязва исторически прецедент. За първи път в историята на форума Наградата за цялостно творчество се присъжда едновременно на двама бележити творци.

Престижното отличие получават композиторът Кирил Дончев и сценаристът Христо Илиев – Чарли за техния изключителен принос към българското филмово изкуство.

Наградата за най-добър игрален филм на Националния фестивал на българското кино бе присъдена на филма „Стадото“. Специалната награда на журито за игрален филм на Националния фестивал на българското кино отиде при филма „Лъст“. За най-добра главна мъжка роля бе отличен Захари Бахаров, а за най-добра главна женска роля - Гергана Плетньова.

В сферата на игралното кино бяха отличени и сценаристът Димитър Сарджев, режисьорът Милко Лазаров, операторът Рали Ралчев, актьорите Ивайло Христов и Меглена Караламбова, монтажистът Веселка Кирякова, художник-сценографът Ирена Майк Муратова, озвучителите Благомир Алексиев, Момчил Божков и Атанас Чолаков, композиторът Пенка Кунева и художниците по костюми Ирена Дойчева и Красимира Стойчева.

При късометражното игрално кино бяха отличени филмът „Eraserhead в плетена торба за пазар“ с наградата за най-добър късометражен игрален филм и лентата „Глава 6“, който получи специален диплом на журито за късометражен игрален филм.

Филмът „В Aда с Иво“ получи наградата за най-добър документален филм. Специална награда на журито за документален филм получи лентата „Добре дошли в Синаговци“.

Наградата на Столична община за филм с най-значимо социално послание отиде при Tонислав Христов за филма „Истината или предизвикателство“.

Отличени бяха също Невена Семова (Награда за най-добър дебют на документален филм за „Буркан на времето“), режисьорът Светослав Драганов, сценаристът Никола Бошнаков, операторът Суапнил Аржун, монтажистът Анастас Петков, композиторите Георги Дончев, Димитър Горчаков и Илко Градев, и озвучителят Иван Андреев.

Наградата за най-добър анимационен филм бе присъдена на филма „Балконада“.

Наградата за най-добър дебют на анимационен филм отиде при на София Сокерова и Соня Ранова за филма „Под и над леглото“. Иван Веселинов получи Специалната награда на журито за анимационен филм за „Кумир“.

В анимационния жанр бяха наградени също режисьорът Ива Токмакчиева, сценаристът Дилян Еленков и художниците Лилия Александрова, Теодор Ралев, Лилия Александрова, Веселин Дамянов и Виктория Панова. Отличия получиха и композиторът Амин Годарзи и озвучителите Александър Евтимов и Александър Даниел.

Наградата за оперативна филмова критика бе присъдена на Иво Драганов. Наградата за книга или теоретичен текст отиде при Гергана Дончева за книгата „За киното на Балканите отвъд екзотиката и познатите стереотипи“.

Специален диплом на Националния фестивал на българското кино – Награди на СБФД „Васил Гендов“ 2026 бе връчен на Петър Кърджилов за дългогодишната му изследователска работа върху историята на българското кино.

/КБ