Полша не е получила сигнали, които да сочат забавяния в доставките на "Пейтриът", заяви министърът на отбраната

Варшава не е получила никакви сигнали, които да сочат, че евентуални забавяния в доставките на американско оръжие за Полша биха могли да засегнат системите "Пейтриът", заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс.

В петък в. "Файненшъл таймс" съобщи, че Вашингтон е предупредил европейските си съюзници, включително Великобритания, Полша, Литва и Естония, да очакват закъснения в доставките на американско оръжие, тъй като войната срещу Иран "изчерпва запасите".

Ройтерс съобщи миналия месец, че американски официални лица са информирали някои европейски колеги, че някои предварително договорени доставки на оръжие вероятно ще бъдат забавени, тъй като войната с Иран продължава да изчерпва оръжейните запаси.

Системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" са от решаващо значение за укрепването на противоракетната отбрана.

"По отношение на батареите "Пейтриът" нямаме индикации за каквито и да било закъснения", заяви Кошиняк-Камиш, цитиран от информационната агенция ПАП. Той добави, че закъснения могат да възникнат при друго оборудване, но не в мащаб, който "би предизвикал притеснения".

В началото на март министърът предупреди, че продължителният конфликт в Близкия изток може да наруши доставките на произведени в САЩ системи за противовъздушна отбрана и други оръжейни доставки за европейски страни, включително Украйна и Полша.