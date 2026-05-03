Андреа Кими Антонели спечели дуел с Ландо Норис в Маями и постигна третата си победа от началото на сезона във Формула 1, Макларън записа двоен подиум

site.btaАндреа Кими Антонели спечели дуел с Ландо Норис в Маями и постигна третата си победа от началото на сезона във Формула 1, Макларън записа двоен подиум
Андреа Кими Антонели постигна третата си победа от началото на сезона във Формула 1, след като спечели директен дуел за първото място в Маями със световния шампион от Макларън - Ландо Норис. 19-годишният италиански пилот на Мерцедес увеличи на 20 точки преднината си срещу своя съотборник Джордж Ръсел, който днес завърши на четвърто място.
За разлика от Формула 2 по-рано през деня, пилотите от Формула 1 получиха старт на сух асфалт и всички освен наказания в дъното на решетката Исак Хаджар избраха медиум гумите.
Началото обаче беше хаотично. Шарл Льоклер, Кими Антонели и Макс Ферстапен се вкопчиха в жестока битка за първото място, но лидерът в класирането от Мерцедес излезе от един от завоите, а четирикратният световен шампион с Ред Бул се завъртя без контакт със съперник. Това остави Льоклер начело на колоната, но скоро след това състезанието бе спряно от автомобил за сигурността след катастрофи на Хаджар и Пиер Гасли.
При рестарта Льоклер запази първото си място пред Ландо Норис и Антонели, а зад тях Оскар Пиастри изпревари Джордж Ръсел за четвъртото място. Картинката обаче се промени в 13-ата обиколка, когато световният шампион от Макларън Норис изпревари Льоклер, записа рекордна обиколка и оглави състезанието. Веднага след него и Антонели мина пред болида на Ферари.
Льоклер направи първия бокс сред лидерите в 22-та обиколка, а той бе последван моментално от Ръсел. Останалите изчакаха малкото капки дъжд в Маями и след всички спирания Антонели оглави класирането пред Норис и Ферстапен, който рискуваше с по-дълъг стинт след завъртането си на 360 градуса в първата обиколка. Зад тях бяха Льоклер, Ръсел и Пиастри.
Антонели и Норис се отделиха бързо от Ферстапен и образуваха 10 секунди разлика 20 обиколки преди края, а битката за победата в Маями бе изцяло между двамата. Тя беше спечелена от италианския тийнейджър с преднина от 3.264 секунди, а Пиастри изпревари Льоклер за двоен подиум на Макларън. Пилотът на Ферари дори се завъртя, което помогна и на Ръсел и Ферстапен да го изпреварят. Неговият съотборник Люис Хамилтън завърши зад него на седмо място.
Карираният флаг в Маями бе развян от 22-кратния победител в тенис турнири от Големия шлем и олимпийски шампион Рафаел Надал.
/АД/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина