Нови въздушни удари няма да доведат до пробив в Иран, заяви водещ сенатор от Демократическата партия на САЩ

Асен Георгиев
Сенатор Джак Рийд в Капитолия на САЩ. Снимка: АП/Allison Robbert.
Вашингтон,  
04.05.2026 02:23
 (БТА)
Джак Рийд, водещият демократ в Комитета по въоръжените сили на Сената на САЩ, заяви, че не вярва, че евентуално възобновяване на въздушните удари в Иран би постигнало желания ефект, предаде ДПА.

"Не мисля, че това ще сломи решимостта им просто да се държат. И една от причините е, че за тях това е въпрос на оцеляване", заяви Рийд пред Ей Би Си нюз.

Той смята, че след атаките срещу тяхното ръководство и суровите заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп, иранците виждат само един изход - да продължат да се борят.

САЩ трябва да подходят сериозно към преговорите, подчерта Рийд. "Не вярвам, че президентът има план. Мисля, че действа импулсивно. Действа ден за ден, според настроението си, и според мен не получава подкрепата и планирането, които са необходими за вземането на разумни решения", добави обаче водещият демократ.

В момента в конфликта с Иран е в сила прекратяване на огъня, но все още не се очертава пробив в дипломатическите усилия.  Иран наскоро представи ново предложение като част от дипломатическия процес. Според изявление на иранското външно министерство от неделя, САЩ вече са отговорили – Тръмп засега е обявил публично, че разглежда предложението, но вече изрази скептицизъм в собствената си социална медия Трут соушъл.

/АГ/

04.05.2026 00:48

Тръмп заяви, че от днес САЩ започват да помагат за освобождаването на кораби, блокирани в Ормузкия проток

Президентът Доналд Тръмп заяви тази вечер, че от днес сутринта по близкоизточното време САЩ ще започнат да помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, показва негов пост в социалната му мрежа Трут соушъл.  
03.05.2026 23:17

Иран заяви, че преглежда отговора на САЩ на последното му мирно предложение

Иранските власти съобщиха, че САЩ са отговорили на последното му, 14-точково предложение и че преглеждат отговора, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии. „На този етап нямаме ядрени преговори“, заяви говорител на иранското външно
03.05.2026 18:43

Иран предлага прекратяване на войната в следващите 30 дни вместо удължаване на примирието

Иран предлага на САЩ проблемите между двете държави да бъдат разрешени през следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на ирански медии.

