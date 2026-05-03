Ювентус направи второ поредно равенство в Италия и води само с три точки пред Комо в надпреварата за Шампионската лига

Ивайло Георгиев
Снимка: Tano Pecoraro/LaPresse via AP
Милано,  
03.05.2026 21:19
 (БТА)

Ювентус направи второ поредно равенство в италианското първенство по футбол, след като завърши 1:1 с Верона в мач от 35-ия кръг. Торинци заемат четвъртото място и последната квота за Шампионската лига, но водят само с три точки на Комо при оставащи три кръга този сезон. 

Верона е с 20 точки и вече е сигурен изпадащ във втора дивизия. Фаворит за попълване на тази позиция е Фрозиноне, а на мястото на опашкаря Пиза ще играе Венеция. 

Ювентус бе по-добрият отбор на собствения си стадион, но Верона реализира едно от малкото си положения в 34-ата минута чрез Киърън Бауи, който получи асистенция от Домагой Брадарич. Душан Влахович все пак изравни за Юве и спаси точката след час игра.

По-късно тази вечер Интер може да спечели титлата в Италия с равенство или победа срещу Парма. 

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Италия:

Ювентус - Верона     1:1
Болоня - Каляри      0:0
Сасуоло - Милан      2:0

по-късно днес:
Интер - Парма

от събота:
Удинезе - Торино     2:0
Комо - Наполи        0:0
Аталанта - Дженоа    0:0

от петък:
Пиза - Лече          1:2

в понеделник:
Кремонезе - Лацио 
Рома - Фиорентина
 
В класирането води Интер със 79 точки, пред Наполи с 70 и мач повече, Милан с 67 и двубой повече, Ювентус с 65, Комо с 62 и мач повече, Рома с 61 точки, Аталанта е с 54 и мач повече и други. 

/АД/

