Ювентус направи второ поредно равенство в Италия и води само с три точки пред Комо в надпреварата за Шампионската лига

Ювентус направи второ поредно равенство в италианското първенство по футбол, след като завърши 1:1 с Верона в мач от 35-ия кръг. Торинци заемат четвъртото място и последната квота за Шампионската лига, но водят само с три точки на Комо при оставащи три кръга този сезон.

Верона е с 20 точки и вече е сигурен изпадащ във втора дивизия. Фаворит за попълване на тази позиция е Фрозиноне, а на мястото на опашкаря Пиза ще играе Венеция.

Ювентус бе по-добрият отбор на собствения си стадион, но Верона реализира едно от малкото си положения в 34-ата минута чрез Киърън Бауи, който получи асистенция от Домагой Брадарич. Душан Влахович все пак изравни за Юве и спаси точката след час игра.

По-късно тази вечер Интер може да спечели титлата в Италия с равенство или победа срещу Парма.

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Италия: Ювентус - Верона 1:1 Болоня - Каляри 0:0 Сасуоло - Милан 2:0 по-късно днес: Интер - Парма от събота: Удинезе - Торино 2:0 Комо - Наполи 0:0 Аталанта - Дженоа 0:0 от петък: Пиза - Лече 1:2 в понеделник: Кремонезе - Лацио Рома - Фиорентина В класирането води Интер със 79 точки, пред Наполи с 70 и мач повече, Милан с 67 и двубой повече, Ювентус с 65, Комо с 62 и мач повече, Рома с 61 точки, Аталанта е с 54 и мач повече и други.