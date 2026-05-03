Подробно търсене

ОБНОВЕНА Борусия Мьонхенгладбах си гарантира оставане в Бундеслигата с победа срещу Борусия Дортмунд

Ивайло Георгиев
Борусия Мьонхенгладбах си гарантира оставане в Бундеслигата с победа срещу Борусия Дортмунд
Борусия Мьонхенгладбах си гарантира оставане в Бундеслигата с победа срещу Борусия Дортмунд
Снимка: Federico Gambarini/dpa via AP
Берлин,  
03.05.2026 20:49 | ОБНОВЕНА 03.05.2026 22:53
 (БТА)

Борусия Мьонхенгладбах си осигури и математически оцеляването в елитната германска футболна дивизия, след като спечели с 2:1 срещу Борусия Дортмунд в мач от 32-ия кръг. Гладбах е с 35 точки и води с девет на първия под чертата Волфсбург два кръга преди края на Бундеслигата. 

Борусия Дортмунд пък остава с пет точки пред РБ Лайпциг и почти със сигурност ще бъде вицешампион зад Байерн Мюнхен. 

Гладбах надигра Дортмунд на собствения си стадион и имаше предимство по всички показатели. Домакините стигнаха до единствения гол чрез Харис Табакович в 88-та минута, когато босненският национал получи топка от Роко Райтц в наказателното поле и я изпрати в мрежата на съперника.

По-рано през деня Майнц надигра с 2:1 Санкт Паули и зае десетото място в класирането на Бундеслигата. Филип Тийтц и Филип Мвене вкараха головете за успеха.

Фрайбург пък завърши наравно 1:1 с Волфсбург и се изкачи еднолично на седмото място, което дава право на участие в Лига на конференциите. Волфсбург пък измести Санкт Паули от позицията за плейоф за оставане, но двата отбора са равни по точки. 

Първенство на Германия по футбол, мачове от 32-ия кръг на Бундеслигата:

Фрайбург - Волфсбург                        - 1:1
Санкт Паули - Майнц                         - 1:2
Борусия Мьонхенгладбах - Борусия Дортмунд   - 1:0

от събота:
Байер Леверкузен - РБ Лайпциг               - 4:1
Байерн Мюнхен - Хайденхайм                  - 3:3
Айнтрахт Франкфурт - Хамбургер ШФ           - 1:2
Хофенхайм - Щутгарт                         - 3:3
Унион Берлин - Кьолн                        - 2:2
Вердер Бремен - Аугсбург                    - 1:3    

Байерн е шампион с 83 точки, следван от Дортмунд с 67, РБ Лайциг с 62, Байер Леверкузен, Щутгарт и Хофенхайм с 58, Фрайбург с 44, Айнтрахт Франкфурт с 43 и други.

/АД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:27 на 03.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация