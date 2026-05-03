Борусия Мьонхенгладбах си гарантира оставане в Бундеслигата с победа срещу Борусия Дортмунд

Борусия Мьонхенгладбах си осигури и математически оцеляването в елитната германска футболна дивизия, след като спечели с 2:1 срещу Борусия Дортмунд в мач от 32-ия кръг. Гладбах е с 35 точки и води с девет на първия под чертата Волфсбург два кръга преди края на Бундеслигата.

Борусия Дортмунд пък остава с пет точки пред РБ Лайпциг и почти със сигурност ще бъде вицешампион зад Байерн Мюнхен.

Гладбах надигра Дортмунд на собствения си стадион и имаше предимство по всички показатели. Домакините стигнаха до единствения гол чрез Харис Табакович в 88-та минута, когато босненският национал получи топка от Роко Райтц в наказателното поле и я изпрати в мрежата на съперника.

По-рано през деня Майнц надигра с 2:1 Санкт Паули и зае десетото място в класирането на Бундеслигата. Филип Тийтц и Филип Мвене вкараха головете за успеха.

Фрайбург пък завърши наравно 1:1 с Волфсбург и се изкачи еднолично на седмото място, което дава право на участие в Лига на конференциите. Волфсбург пък измести Санкт Паули от позицията за плейоф за оставане, но двата отбора са равни по точки.

Първенство на Германия по футбол, мачове от 32-ия кръг на Бундеслигата: Фрайбург - Волфсбург - 1:1 Санкт Паули - Майнц - 1:2 Борусия Мьонхенгладбах - Борусия Дортмунд - 1:0 от събота: Байер Леверкузен - РБ Лайпциг - 4:1 Байерн Мюнхен - Хайденхайм - 3:3 Айнтрахт Франкфурт - Хамбургер ШФ - 1:2 Хофенхайм - Щутгарт - 3:3 Унион Берлин - Кьолн - 2:2 Вердер Бремен - Аугсбург - 1:3 Байерн е шампион с 83 точки, следван от Дортмунд с 67, РБ Лайциг с 62, Байер Леверкузен, Щутгарт и Хофенхайм с 58, Фрайбург с 44, Айнтрахт Франкфурт с 43 и други.