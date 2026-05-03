Всеки трети в Германия използва изкуствен интелект поне веднъж седмично, сочи проучване

Бойчо Попов
Снимка: Focus Features via AP, архив
Берлин ,  
03.05.2026 19:30
 (БТА)

Всеки трети германец използва изкуствен интелект (ИИ) поне веднъж седмично, а 15 на сто – ежедневно, показва представително проучване на асоциацията на дигиталния бизнес „Битком“ (Bitkom) сред 1003 души на възраст над 16 години, получено от БТА.

Общо 58 на сто от анкетираните посочват, че използват ИИ, като най-активни са младите – 29 на сто от хората между 16 и 29 години го използват всеки ден. При възрастовата група 30–49 години делът е 22 на сто.

Нагласите към технологията остават предимно положителни – 69 на сто възприемат ИИ като възможност, а 27 на сто – като риск, макар че скептицизмът нараства спрямо предходната година. Значителни различия има между възрастовите групи – 81 на сто от младите виждат възможности в ИИ, докато при хората над 65 години този дял е 58 на сто.

Все по-голям дял от обществото отчита, че ИИ вече променя реалността – 42 на сто смятат, че това вече се случва, а общо 76 на сто очакват осезаем ефект в рамките на следващите пет години.

Най-сериозните притеснения са свързани с разпространението на фалшиви новини и информация (50 на сто), липсата на регулации (50 на сто) и с риска технологията да придобие прекомерно влияние (49 на сто). Притесненията за защита на личните данни достигат 43 на сто.

Използването на ИИ е широко разпространено в ежедневието. Над половината потребители (54 на сто) го използват за практични въпроси като готвене или ремонти, 50 на сто – за писане и редактиране на текстове, а 41 на сто – за преводи. ИИ се използва и за лични теми – 44 на сто търсят съвети, включително по здравни и финансови въпроси.

Основните мотиви са спестяване на време (58 на сто), по-добро разбиране на сложни теми (50 на сто) и генериране на идеи (48 на сто). Средностатистически потребителите използват ИИ в около пет различни области.

Американските компании доминират пазара – 71 на сто използват „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT) на „ОупънЕйАй“ (OpenAI), 50 на сто – „Джеминай“ (Gemini) на „Гугъл“ (Google), а 43 на сто – „Копайлът“ (Copilot) на „Майкрософт“ (Microsoft). В същото време 72 на сто от германците смятат, че страната е твърде зависима от САЩ в областта на ИИ и подкрепят развитието на европейски решения.

Изкуственият интелект навлиза и в работната среда – 48 на сто от заетите го използват, включително 8 на сто ежедневно. Същият дял обаче все още не използва ИИ на работното място.

Сред ползите работещите посочват по-висока ефективност, спестяване на време и по-бърз анализ на задачи. В същото време остават сериозни притеснения – 62 на сто не са сигурни кой носи отговорност при грешки на ИИ, а 59 на сто се опасяват за съдбата на данните си.

Нагласите към ИИ в работата остават разделени – 49 на сто биха искали да имат ИИ като асистент, но 45 на сто принципно отхвърлят използването му. Само 21 на сто от работещите са преминали обучение за работа с ИИ, предлагано от работодателя.

Според президента на асоциацията Ралф Винтергерст изкуственият интелект навлиза в ежедневието по-бързо от всяка предходна технология и изисква активна политика за развитие, обучение и включване на обществото в процеса.

Проучването е проведено от „Битком Рисърч“ (Bitkom Research) по поръчка на дигиталната асоциация „Битком“. В анкетата са участвали 1002 души в Германия на възраст над 16 години. Проучването е осъществено между 8-ата и 11-ата календарна седмица на 2026 година.

/ЕС/

