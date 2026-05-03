Германия ще координира действията си с ЕС, що се отнася до американските мита върху автомобилите

Виктор Турмаков
Илюстративна снимка: AP Photo/Martin Meissner
Берлин,  
03.05.2026 19:45
 (БТА)

Германия е взела под внимание обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп увеличение на митата върху вноса на автомобили от Европейския съюз и поддържа връзка  Европейската комисия, докато води преговори с Вашингтон, съобщи днес министерството на икономиката в Берлин, предаде Ройтерс. 

„Ще координираме тясно действията си в рамките на ЕС относно следващите стъпки“, се казва в изявление на министерството.

Тръмп заяви в петък, че ще увеличи митата върху автомобили и камиони от ЕС до 25%, твърдейки, че блокът не е спазил търговското си споразумение с Вашингтон.

/ВТ/

Свързани новини

03.05.2026 11:25

Тръмп заяви, че САЩ ще намалят значително военното си присъствие в Германия

Президентът Доналд Тръмп заяви вчера, че САЩ значително ще намалят военното си присъствие в Германия, с което изостри спора с канцлера Фридрих Мерц. Всичко това се случва на фона на стремеж на републиканеца да ограничи американския ангажимент към
01.05.2026 19:20

Американският президент обяви, че ще увеличи на 25 процента американските мита за автомобили и камиони от ЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че ще увеличи на 25 процента американските мита за внасяните от Европейския съюз автомобили и камиони, отбелязвайки, че ЕС не е спазил търговското споразумение, предаде Ройтерс. В момента въпросните мита са 15%.
29.04.2026 15:11

Печалбата на „Мерцедес-Бенц“ през първото тримесечие спадна със 17 на сто, повлияна от слабите продажби в Китай

Печалбата на германския автомобилостроител „Мерцедес-Бенц“ (Mercedes-Benz) се е понижила със 17,2 процента през първото тримесечие на 2026 г. заради по-слаби продажби, особено на ключовия пазар в Китай. Нетната печалба на компанията възлиза на 1,43

