Германия ще координира действията си с ЕС, що се отнася до американските мита върху автомобилите

Германия е взела под внимание обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп увеличение на митата върху вноса на автомобили от Европейския съюз и поддържа връзка Европейската комисия, докато води преговори с Вашингтон, съобщи днес министерството на икономиката в Берлин, предаде Ройтерс.

„Ще координираме тясно действията си в рамките на ЕС относно следващите стъпки“, се казва в изявление на министерството.

Тръмп заяви в петък, че ще увеличи митата върху автомобили и камиони от ЕС до 25%, твърдейки, че блокът не е спазил търговското си споразумение с Вашингтон.