Подробно търсене

Британските военни съобщават за атака срещу товарен кораб близо до Ормузкия проток

Виктор Турмаков
Британските военни съобщават за атака срещу товарен кораб близо до Ормузкия проток
Британските военни съобщават за атака срещу товарен кораб близо до Ормузкия проток
Местен жител наблюдава кораби от бреговете на Ормузкия проток. Снимка: Razieh Poudat/ISNA via AP
Лондон/Техеран,  
03.05.2026 21:28
 (БТА)
Етикети

Кораб за насипни товари  е съобщил за атака от множество малки плавателни съдове близо до Ормузкия проток, съобщи днес Центърът за морски търговски операции на британските въоръжени сили, отбелязвайки поредното нападение в и около пролива от началото на войната с Иран, предаде Асошиейтед прес.

Целият екипаж на борда на неидентифицирания кораб е в безопасност след атаката край Сирик, Иран. Корабите са предупредени да преминават с повишено внимание.

Ирански представители твърдят, че продължават да контролират пролива и че кораби, които не са свързани със САЩ или Израел, могат да преминават, ако платят такса.

Засега никой не е поел отговорност за атаката.

Обявеното преди три седмици крехко триседмично примирие изглежда се спазва, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера пред журналисти, че по-нататъшни удари остават възможни.

Според иранските медии в последното си предложение към САЩ Ислямската република призовава проблемите между страните да бъдат решени в рамките на 30 дни и да се сложи край на войната, а не да се удължава примирието.

/ВТ/

Свързани новини

03.05.2026 23:17

Иран заяви, че преглежда отговора на САЩ на последното му мирно предложение

Иранските власти съобщиха, че САЩ са отговорили на последното му, 14-точково предложение и че преглеждат отговора, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии. „На този етап нямаме ядрени преговори“, заяви говорител на иранското външно
03.05.2026 18:43

Иран предлага прекратяване на войната в следващите 30 дни вместо удължаване на примирието

Иран предлага на САЩ проблемите между двете държави да бъдат разрешени през следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на ирански медии.
03.05.2026 12:04

Марко Рубио ще посети Ватикана и Италия на 7 и 8 май, броени седмици след критиките на Тръмп срещу папата и Мелони

Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети Ватикана и Рим идната седмица, пише италианският в. „Кориере дела сера“. Визитата му ще бъде направена няколко седмици след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува едновременно
03.05.2026 05:31

Страните от ОПЕК+ ще вземат днес първото си решение за квоти след напускането на Обединените арабски емирства

Саудитска Арабия, Русия и още пет страни от ОПЕК+ се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства, съобщи Франс Прес. ОПЕК+ – алиансът
03.05.2026 02:37

Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но не вярва, че то ще е приемливо

Президентът Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение, съобщи Асошиейтед Прес. „Ще ви кажа по-късно“, заяви той, преди да се качи на президентския
02.05.2026 12:19

САЩ предупредиха корабните компании, че може да ги санкционират, ако плащат на Иран за преминаване през Ормузкия проток

САЩ предупредиха корабните компании, че може да ги санкционират, ако плащат на Иран за безопасно преминаване през Ормузкия проток, предаде Асошиейтед прес. Предупреждението, публикувано от Американската служба за контрол на чуждестранните активи
02.05.2026 10:20

Отваряне на Ормузкия проток не значи автоматично връщане на нормалността, каза британският лидер

Икономическата обстановка във Великобритания "няма да се нормализира" автоматично дори и Ормузкият проток да бъде отворен, предупреди британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА. Той настоя, че за в бъдеще страната му трябва да

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:28 на 03.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация