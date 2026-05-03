АРМЕНПРЕС: Арменският премиер е домакин на вечеря за лидерите на срещата на високо равнище на Европейската политическа общност в Ереван

Виктор Турмаков
Президентът на България Илияна Йотова, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и премиерът на Армения Армен Пашинян. Снимка: АРМЕНПРЕС
Ереван,  
03.05.2026 22:03
 (БТА)

Премиерът на Армения Никол Пашинян днес е домакин на вечеря в Ереван в чест на държавните и правителствените ръководители, както и на лидерите на международни организации, участващи в 8-ата среща на високо равнище на Европейската политическа общност (ЕПО), предаде националната новинарска агенция АРМЕНПРЕС, като се позовава на Отдела за информация и връзки с обществеността към кабинета на министър-председателя.

8-мата среща на високо равнище на ЕПО ще се проведе в Ереван утре под мотото „Оформяне на бъдещето: Единство и стабилност в Европа“. Първата среща на високо равнище на ЕПО  се проведе в Прага на 6 октомври 2022 г. Впоследствие са проведени срещи в Кишинев, Гранада (Испания), Оксфордшир (Великобритания), Будапеща, Тирана и Копенхаген.  

ЕПО обединява лидерите на близо 50 европейски държави на равноправна основа, в дух на единство и споделени цели. Тя предоставя политическа платформа за насърчаване на политическия диалог и сътрудничество по въпроси от взаимен интерес за укрепване на сигурността, стабилността и просперитета на европейския континент. Срещата предоставя форум за европейските лидери за обмен на опит и разширяване на сътрудничеството. Тя не замества съществуващи организации, структури или процеси.

Кабинетът на премиера публикува и снимки, на които Пашинян посреща високопоставените гости.

Свързани новини

03.05.2026 18:47

Засилване на двустранното сътрудничество между България и Армения обсъдиха президентите Илияна Йотова и Вахагн Хачатурян

Засилване на двустранното сътрудничество между България и Армения обсъдиха на среща в Ереван държавният глава Илияна Йотова и арменският й колега Вахагн Хачатурян, съобщиха от прессекретариата на президента.
03.05.2026 18:14

03.05.2026 18:06

Държавният глава Илияна Йотова разговаря в Ереван с арменския президент Вахагн Хачатурян

Засилване на двустранното сътрудничество между България и Армения обсъдиха на среща в Ереван държавният глава Илияна Йотова и арменският й колега Вахагн Хачатурян. Йотова е в арменската столица за участие в Осмата среща на върха на Европейската
03.05.2026 17:51

Президентът Илияна Йотова беше посрещната в 131-во Основно училище „Пейо Яворов“ в Ереван с изпълнения на български песни и танци

Президентът Илияна Йотова беше посрещната в 131-во Основно училище „Пейо Яворов“ в Ереван с изпълнение от ученици на „Моя страна, моя България“ и на български народни танци. В училището, което от 1966 г. носи името на големия български поет, се изучава български фолклор, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
С изпълнения на български песни и танци арменски ученици посрещнаха президента Йотова в училище „Пейо Яворов“ в Ереван

