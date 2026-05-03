АРМЕНПРЕС: Арменският премиер е домакин на вечеря за лидерите на срещата на високо равнище на Европейската политическа общност в Ереван

Премиерът на Армения Никол Пашинян днес е домакин на вечеря в Ереван в чест на държавните и правителствените ръководители, както и на лидерите на международни организации, участващи в 8-ата среща на високо равнище на Европейската политическа общност (ЕПО), предаде националната новинарска агенция АРМЕНПРЕС, като се позовава на Отдела за информация и връзки с обществеността към кабинета на министър-председателя.

8-мата среща на високо равнище на ЕПО ще се проведе в Ереван утре под мотото „Оформяне на бъдещето: Единство и стабилност в Европа“. Първата среща на високо равнище на ЕПО се проведе в Прага на 6 октомври 2022 г. Впоследствие са проведени срещи в Кишинев, Гранада (Испания), Оксфордшир (Великобритания), Будапеща, Тирана и Копенхаген.

ЕПО обединява лидерите на близо 50 европейски държави на равноправна основа, в дух на единство и споделени цели. Тя предоставя политическа платформа за насърчаване на политическия диалог и сътрудничество по въпроси от взаимен интерес за укрепване на сигурността, стабилността и просперитета на европейския континент. Срещата предоставя форум за европейските лидери за обмен на опит и разширяване на сътрудничеството. Тя не замества съществуващи организации, структури или процеси.

Кабинетът на премиера публикува и снимки, на които Пашинян посреща високопоставените гости.