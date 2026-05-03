Българинът Николай Русев зае 15-о място в дисциплината боулдър в първия кръг от Световната купа по спортно катерене в Къцяо, Китай. В надпреварата участие взеха 68 жени и 74 мъже от 31 държави.

В квалификацията Русев направи 3 топа и 1 зона, и с общо 84.8 точки зае 21-во място. В полуфиналния кръг за първите 24 от квалификацията българинът успя да подобри класирането си и с 29.5 точки (3 зони) и е 15-ти в крайното класиране. Златният и бронзовият медал е за японските състезатели Сорато Анраку и Томоа Нарасаки, а сребърния медал спечели Межди Шалк от Франция.

При жените двукратната олимпийска шампионка Яня Гарнбрет от Словения остана само на 0.2 точки (2 опита в повече) след Зелиа Авезу от Франция, за която това е първи златен медал на световна купа при жените. На трето място се класира Оушеаниа Макензи от Австралия.

Състезателният сезон продължава с 4 световни купи, които ще се проведат през май и юни в Европа - Берн на 22-24 май, Мадрид - 28-31 май, Прага на 3-7 юни и Инсбрук - 17-21 юни. Още едно важно състезание предстои за Николай Русев - европейското първенство за юноши и девойки в дисциплината боулдър, което ще се проведе на 11-14 юни в Унгария и където състезателят ще участва за последен път в групата при юношите U21.