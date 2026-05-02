Общо 110 са случаите на заразени с шап животни в Кипър

Добитъкът в още две ферми в Република Кипър е бил заразен с шап, с което общият брой на заразените ферми на острова достигна 110, съобщи изданието „Сайпръс мейл“.

И двете ферми са овцеферми и козеферми в близост до Атиену.

Междувременно отделът по ветеринарни услуги в страната съобщи че все още не е взето решение относно съдбата на животните от редки породи, при които е открита болестта.

Това решение, казаха те, ще бъде обявено „в следващите дни“.

Според законите на Европейския съюз, когато се открие животно с шап, всички животни във фермата трябва да бъдат умъртвени, въпреки че понякога има изключения за редки и застрашени породи.

В Кипър вече са умъртвени над 30 000 животни, като председателят на ветеринарната асоциация Димитрис Епаминондас по-рано заяви, че „няма по-малко болезнена алтернатива“ от умъртвяването, когато се опитваме да спрем разпространението на болестта.

„Умъртвяването на всички животни в такива случаи се изисква от европейското законодателство и няма по-малко болезнена алтернатива“, каза той, като добави, че законите на Европейския съюз по този въпрос са „особено строги“.

Той също така подчерта, че ваксинирането на животните не може да замени умъртвяването като начин за спиране на разпространението на болестта, тъй като целта на ваксината е „да ограничи предаването на болестта“.

„Дори ваксинирано животно, ако даде положителна проба, трябва да бъде умъртвено“, каза той и добави, че животните могат да останат заразни от четири до шест месеца.

Той добави, че ако се позволи на заразените животни да живеят, съществува „риск вирусът да се разпространи по-нататък по въздуха, чрез машини или по друг начин, който би засегнал други ферми“.

„Затова се взимат тези крайни мерки“, заключи той.