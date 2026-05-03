"Основният ни проблем през сезона бяха мачовете с преки конкуренти", каза старши треньорът на баскетболния Берое Даниел Клечков

Основният ни проблем през сезона бяха мачовете с преки конкуренти, особено при гостуванията. Това каза старши треньорът на баскетболния Берое Даниел Клечков в интервю за клубната страница.

Той заяви, че разликата в класите е била основният фактор за загубата от Рилски спортист, но въпреки това неговият тим е затруднил съперника.

„Със сигурност има разлика в класите. Имаме ситуации, в които сме сами и не вкарваме, а всяка такава грешка от другата страна се наказва. Нашият отбор се бори и затрудни Рилски спортист. Защитата ни бе силната част, въпреки 90-те допуснати точки. Ако бяхме взели по-правилни решения в нападение, можеше да се поздравим с победа“, коментира Клечков.

По думите му сезонът за Берое е противоречив. „Можехме да постигнем по-добро класиране и да влезем в плейофите с по-голямо самочувствие. Основният ни проблем бяха мачовете с преки конкуренти, особено при гостуванията“, каза той и посочи срещите срещу Левски, Шумен, както и двубоите във Варна и Перник, загубени с минимална разлика.

Треньорът отчете и трудностите при изграждането на постоянен стил на игра заради кадрови проблеми. „В началото на сезона имаше контузии, след това едни играчи си тръгваха, други идваха. Трудно е да се създаде стил при такава ротация“, добави той.

Клечков пое отговорност за представянето на отбора в решаващите моменти. „Не успяхме да привлечем състезатели, които да поемат отговорност в тежки ситуации. Цялата отговорност я нося аз като старши треньор. Ще анализирам грешките“, заяви специалистът.

Той подчерта, че лятната селекция ще бъде ключова за бъдещето на отбора. „Ако искаме Берое да е конкурентен на големите отбори, трябва да свършим много добра работа през лятото“, каза Клечков.

Наставникът изрази желание да продължи работата си в клуба. „Имам желание да остана. Две години съм тук и бих искал да покажем по-добро лице през следващия сезон“, допълни той.

По отношение на състава Клечков отбеляза, че ще се търси баланс между запазване на основата и привличане на нови играчи. „Има състезатели с договори и за следващия сезон. Спрямо бюджета ще преценим какви попълнения можем да направим. Трябва да вкараме и млади играчи от школата“, каза още той.

Треньорът благодари на привържениците на Берое за подкрепата през сезона. „Те ни дават енергия, за да играем по-силно у дома. Дори след тежки загуби остават зад отбора. Надявам се през следващия сезон залата в Стара Загора да бъде още по-пълна“, завърши Клечков.