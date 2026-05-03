Манчестър Юнайтед се класира за Шампионската лига след драматична победа срещу Ливърпул

Манчестър Юнайтед победи драматично с 3:2 у дома Ливърпул в дербито от 35-ия кръг във Висшата лига. Третата поредна победа осигури трето място за момента за "червените дяволи", които се класират за участие в Шампионската лига през следващия сезон. Легендарният бивш мениджър на домакините Алекс Фъргюсън беше откаран в болница заради здравословен проблем преди първия съдийски сигнал на рефера Дарън Ингланд.

В шестата минута Матеуш Куня с точен удар във вратата на гостите даде тон за петголовия трилър на стадион "Олд Трафорд". Само осем минути след това Бенямин Шешко имаше късмет да бъде на точното място, когато вратарят Фредерик Уудман прати топката в тялото на нападателя и той също се разписа в мрежата на отбора от Мърсисайд. Ситуацията беше прегледана подробно за игра с ръка словенеца, но в крайна сметка попадението му беше приднато и резултатът стана 2:0.

Превъзходството за домакините беше сериозно, но те пропуснаха да реализират нови попадения преди почивката. Веднага след началото на второто полувреме Ливърпул се върна в двубоя. В 47-ата минута Амад Диало сбърка с подаване в центъра на терена и кълбото стигна до Доминик Собослай, който върна "червените" в срещата.

Воденият от Арне Слот състав дори се добра до равенството девет минути след това, когато вратарят Сене Ламенс сбърка подаване в наказателното поле и Коди Гакпо се разписа за 2:2.

Победният гол в полза на Юнайтед дойде в 77-ата минута, когато Коби Мейно реализира с шут в долния ъгъл за крайното 3:2.

Манчестър Юнайтед има 64 точки на трето място, докато Ливърпул е с 6 точки по-малко, но също е съвсем близо до класиране за Шампионската лига.

По-късно тази вечер Астън Вила е домакин на застрашения от изпадане Тотнъм. В понеделник Манчестър Сити гостува на Евертън.

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Англия: Борнемут - Кристъл Палас 3:0 Манчестър Юнайтед - Ливърпул 3:2 по-късно днес: Астън Вила - Тотнъм от събота: Арсенал - Фулъм 3:0 Брентфорд - Уест Хям 3:0 Нюкасъл - Брайтън 3:1 Уулвърхямптън - Съндърланд 1:1 от петък: Лийдс - Бърнли 3:1 в понеделник: Челси - Нотингам Евертън - Манчестър Сити Начело в класирането е Арсенал със 76 точки, пред Манчестър Сити със 70 точки и мач по-малко. След тях са Манчестър Юнайтед 64, Ливърпул и Астън Вила с по 58, Борнемут с 52, Брентфорд с 51 точки, Брайтън с 50, Челси и Фулъм с по 48 и други.