ЦСКА спечели минимално срещу Лудогорец

Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг: втора четворка Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив 0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Жоел Цварц 18, 0:2 Жоел Цварц 90+3 червен картон: Емерсон Родригес (Ботев Пловдив) 15 Арда Кърджали - Черно море 0:0 първа четворка ЦСКА - Лудогорец 1:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Мохамед Брахими 11 от събота: първа четворка Левски - ЦСКА 1948 1:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Марко Дуганджич 71 червен картон: Адама Траоре 55 (ЦСКА 1948) трета осмица Берое - Славия 3:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Хуанка Пинеда 1, 2:0 Исмаел Ферер 52, 3:0 Факундо Константини 90+4 Ботев Враца - Спартак Варна 2:1 (2:0) голмайстори: 1:0 Мичи Нтело 9, 2:0 Тамиму Уору 12, 2:1 Цветелин Чунчуков 70-дузпа от петък: трета осмица Септември София - Монтана 1:1 (0:0) голмайстори: 1:0 Николас Фонтейн 59, 1:1 Борис Димитров 82-дузпа Добруджа - Локомотив София 0:3 (0:2) 0:1 Кауе Карузо 9, 0:2 Божидар Кацаров 17, 0:3 Адил Тауи 76 червен картон: Реян Даскалов (Локомотив София) 88 временно класиране: 1. Левски 32 24 4 4 68:23 76 точки - шампион 2. ЦСКА 1948 (Сф) 32 19 5 8 52:33 62 3. Лудогорец 32 17 9 6 58:23 60 4. ЦСКА (София) 32 17 8 7 45:26 59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Локомотив (Пловдив) 32 12 13 7 32:34 49 6. Черно море 32 12 12 8 34:26 48 7. Арда (Кърджали) 32 12 9 11 33:29 45 8. Ботев (Пловдив) 32 12 7 13 42:39 43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9. Ботев (Враца) 32 10 12 10 27:28 42 10. Локомотив (София) 32 10 11 11 44:40 41 11. Славия 1913 (София) 32 10 10 12 37:37 40 12. Берое (Стара Загора) 32 6 11 15 24:45 29 13. Септември (София) 32 7 7 18 27:60 28 14. Спартак (Варна) 32 5 12 15 27:54 27 15. Добруджа 1919 (Добрич) 32 7 5 20 23:47 26 16. Монтана 32 4 9 19 17:46 21