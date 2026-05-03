ЦСКА спечели минимално срещу Лудогорец

Асен Даскалов
снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
03.05.2026 20:53
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг:

втора четворка
Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив       0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Жоел Цварц 18, 0:2 Жоел Цварц 90+3
червен картон: Емерсон Родригес (Ботев Пловдив) 15 

Арда Кърджали - Черно море              0:0

първа четворка
ЦСКА - Лудогорец                        1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Мохамед Брахими 11

от събота:
първа четворка
Левски - ЦСКА 1948                      1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Марко Дуганджич 71
червен картон: Адама Траоре 55 (ЦСКА 1948)

трета осмица
Берое - Славия                          3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Хуанка Пинеда 1, 2:0 Исмаел Ферер 52, 3:0 Факундо Константини 90+4

Ботев Враца - Спартак Варна             2:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Мичи Нтело 9, 2:0 Тамиму Уору 12, 2:1 Цветелин Чунчуков 70-дузпа

от петък:
трета осмица
Септември София - Монтана               1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Николас Фонтейн 59, 1:1 Борис Димитров 82-дузпа

Добруджа - Локомотив София              0:3 (0:2)
0:1 Кауе Карузо 9, 0:2 Божидар Кацаров 17, 0:3 Адил Тауи 76
червен картон: Реян Даскалов (Локомотив София) 88  

временно класиране:
 1. Левски                  32  24   4   4  68:23  76 точки - шампион
 2. ЦСКА 1948 (Сф)          32  19   5   8  52:33  62 
 3. Лудогорец               32  17   9   6  58:23  60  
 4. ЦСКА (София)            32  17   8   7  45:26  59
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 5. Локомотив (Пловдив)     32  12  13   7  32:34  49
 6. Черно море              32  12  12   8  34:26  48
 7. Арда (Кърджали)         32  12   9  11  33:29  45
 8. Ботев (Пловдив)         32  12   7  13  42:39  43
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 9. Ботев (Враца)           32  10  12  10  27:28  42
10. Локомотив (София)       32  10  11  11  44:40  41
11. Славия 1913 (София)     32  10  10  12  37:37  40  
12. Берое (Стара Загора)    32   6  11  15  24:45  29
13. Септември (София)       32   7   7  18  27:60  28
14. Спартак (Варна)         32   5  12  15  27:54  27 
15. Добруджа 1919 (Добрич)  32   7   5  20  23:47  26
16. Монтана                 32   4   9  19  17:46  21

/АД/

Към 23:27 на 03.05.2026

