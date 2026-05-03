ЦСКА се наложи срещу Лудогорец след попадение на Мохамед Брахими

Първенство на България по футбол, мачо от 32-ия кръг в Първа лига:

ЦСКА - Лудогорец 1:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Мохамед Брахими 11

жълти картони: Бруно Жордао, Алехандро Пиедраита, Анхело Мартино, Факундо Родригес (ЦСКА), Бърнард Текпетей, Ерик Маркус, Хендрик Бондман, Антон Недялков (Лудогорец)

главен съдия: Мариян Гребенчарски

Национален стадион "Васил Левски"

състави

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Пастор (65-Лумбард Делова), Теодор Иванов, Факундо Родригес, Анхело Мартино (90-Иван Турицов), Джеймс Ето'о (73-Петко Панайотов), Бруно Жордао, Макс Ебонг, Мохамед Брахими (90-Андрей Йорданов), Йоанис Питас, Алехандро Пиедраита (73-Лео Перейра)

Лудогорец: Хендрик Бонман, Сон, Идан Нахмиас, Антон Недялков, Винисиус, Филип Калоч, Дерой Дуарте (69-Алберто Салидо), Бърнард Текпетей, Петър Станич, Ерик Маркус (79-Оливие Вердон), Ивайло Чочев

ЦСКА победи с 1:0 у дома Лудогорец с гол на Мохамед Брахими в двубой от 32-ия кръг в Първа лига и запази шансове за класиране в челната тройка в шампионата. Преди три дни "червените" елиминираха разградчани от турнира за купата на България след равенство 0:0 в София в реванша и общ резултат от 2:1.

След изтичане на близо десет минути игра шут на Бруно Жордао от фаул срещна гредата на вратата на разградчани.

В 11-ата минута ЦСКА поведе в резултата. Бруно Жордао центрира в наказателното поле, а Мохамед Брахими засече топката с глава в мрежата за 1:0.

Седем минути след това Петър Станич пресече подаване на Факундо Родригес и насочи към Ерик Маркус, но Анхело Мартино предотврати сигурен гол с шпагата си. В 20-ата минута и Станич можеше да изравни. Той беше изведен на чиста позиция, от която стреля покрай вратата, пазена от Фьодор Лапоухов.

Две минути преди края на първото полувреме Йоанис Питас би от дистанция, но топката излезе в аут.

След близо един час игра ЦСКА можеше да поведе с два гола. Голмайсторът Мохамед Брахими пропусна с глава само на метър от голлинията, изпращайки кълбото изключително неточно.

В 71-ата минута Джеймс Ето'о подаде за Брахими и той шутира, но Бонман се намеси и улови топката, въпреки малки колебания.

Две минути преди края на редовното време Лумбард Делова се намеси решително на два пъти, след като първо изби от голлинията директното центриране на Петър Станич от корнер. След това косовският национал спря и удар на Оливие Вердон.

ЦСКА има 59 точки на четвърто място в класирането, докато Лудогорец е с точка повече на трета позиция след трето последователно поражение в първенството.