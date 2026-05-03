"Днес всичко беше против нас", разочарован бе наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов след дербито с Локомотив

Димитър Петков
На снимката: Треньорът на „Ботев“ (Пловдив) Лъчезар Балтанов. Снимка: Боян Ботев/БТА (БА)
Пловдив,  
03.05.2026 19:22
 (БТА)

Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов изрази разочарование след поражението с 0:2 в градското дерби с Локомотив от плейофите във втората четворка на класирането в Първа лига. 

"Емоционално изтощен съм, защото това, което говорихме, всичко се обърка в десетата минута. Да играеш с човек по-малко е много тежко за футболистите, но искам да ги поздравя, че вложиха всички сили. Горд съм от това, което направиха второто полувреме. Много неща се случиха. Тодор Неделев се контузи, отмениха ни гол. Днес всичко беше против нас. Да не забравяме къде бяхме в началото на сезона. Докато има шанс, ще се борим", заяви след срещата Балтанов и обърна внимание на червения картон на Емерсон Родригес и отменения гол заради засада на Франклин Маскоте.

"Няма как да не съм доволен, но не мога да приема постъпката на Емерсон. Освен това, не съм сигурен дали това е засада. Има си хора, които чертаят линиите. Ако голът беше зачетен, мачът можеше да се развие по друг начин. След това момчетата паднаха духом. През втората част изглеждаше сякаш ние сме с 11 души, а Локомотив с 10. Според мен, ние сме по-добрият отбор, а те може би изиграха мача по-умно", допълни наставникът на Ботев. 

/ИГ/

03.05.2026 18:55

"Дойдохме тук, за да спечелим", категоричен бе старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич след успеха в градското дерби с Ботев

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич очаквано бе доволен след постигнатия успех с 2:0 в градското дерби с Ботев във втория кръг от плейофите във втората четворка. С победата "черно-белите" се върнаха на петото място, даващо право на участие в бараж за турнира Лига на конференциите.
03.05.2026 18:23

С два гола на Жоел Цварц Локомотив се възползва от числено преимущество, за да спечели пловдивското дерби с Ботев и да излезе на пето място

Локомотив (Пловдив) се възползва от числено преимущество, за да стигне до успех с 2:0 в градското дерби с Ботев (Пловдив) от плейофите във втората четворка на Първа лига. И двете попадения за победата на "черно-белите" реализира Жоел Цварц, след като "канарчетата" играха с човек по-малко на терена още от 15-ата минута след директен червен картон на Емерсон Родригес за удар в лицето на Лукас Риян. Четвърт час преди края пък изравнителен гол на Франклин Маскоте бе отменен заради засада след близо 5-минутно преглеждане на ситуацията със системата ВАР.
03.05.2026 18:17

Локомотив (Пловдив) спечели градското дерби с Ботев

Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг: втора четворка Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив       0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Жоел Цварц 18, 0:2 Жоел Цварц 90+3 червен картон: Емерсон Родригес (Ботев Пловдив) 15  Арда Кърджали - Черно

