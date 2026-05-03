Възстановено е движението при 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Поради катастрофа по-рано днес движението беше ограничено първоначално в една лента при 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград, а по-късно бе въведен обходен маршрут – по Северната дъга на Софийския околовръстен път.

Вследствие на пътния инцидент общо шестима души бяха транспортирани в болнични заведения, като впоследствие възрастна пътничка е починала.