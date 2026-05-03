Черноморец и Етър завършиха наравно в мач от 31-ия кръг на Втора лига

Ивайло Георгиев
Снимка: Пресфото-БТА снимка: Владимир Шоков, архив
София,  
03.05.2026 19:54
 (БТА) 
Мачове от 31-ия кръг във Втора футболна лига:

Черноморец - Етър               1:1

от събота: 
Дунав Русе - Севлиево           2:0
Беласица - Спортист Своге       3:0
Пирин Благоевград - Марек       0:0
Спартак Плевен - Миньор Перник  1:0

понеделник:
ЦСКА 2 - Янтра Габрово
Вихрен - Фратрия
Хебър - Лудогорец 2

Локомотив ГО       почива

временно класиране:
 1. Дунав (Русе)                       29   19   8   2   49:12   65 точки        
 2. Фратрия (Варна)                    28   16   8   4   52:25   56         
 3. Янтра 2019 (Габрово)               28   15   9   4   40:23   54       
 4. Вихрен (Сандански)                 29   15   6   8   54:33   51
 5. ЦСКА II (София)                    29   14   7   8   52:30   49     
 6. Черноморец 1919 (Бургас)           29   10  13   6   35:26   43
 7. Етър (В. Търново)                  29   10  11   8   38:41   41
 8. Хебър 1918 (Пазарджик)             28   10   6  12   38:47   36   
 9. Пирин (Благоевград)                29    8  11  10   34:35   35
10. Марек 1915 (Дупница)               29    8  10  11   22:34   34
11. Локомотив (Горна Оряховица)        29    8   9  12   30:41   33  
12. Спартак (Плевен)                   30    8   8  14   31:40   32
13. Лудогорец 1945 II (Разград)        28    8   8  12   33:39   32
14. Миньор (Перник)                    29    7   9  13   30:38   30          
15. Спортист 2009 (Своге)              29    7   7  15   25:47   28
16. Севлиево                           29    7   5  17   23:45   26       
17. Беласица (Петрич)                  29    4   7  18   24:54   19

