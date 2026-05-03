Черноморец и Етър завършиха наравно в мач от 31-ия кръг на Втора лига

site.btaЧерноморец и Етър завършиха наравно в мач от 31-ия кръг на Втора лига
Мачове от 31-ия кръг във Втора футболна лига: Черноморец - Етър 1:1 от събота: Дунав Русе - Севлиево 2:0 Беласица - Спортист Своге 3:0 Пирин Благоевград - Марек 0:0 Спартак Плевен - Миньор Перник 1:0 понеделник: ЦСКА 2 - Янтра Габрово Вихрен - Фратрия Хебър - Лудогорец 2 Локомотив ГО почива временно класиране: 1. Дунав (Русе) 29 19 8 2 49:12 65 точки 2. Фратрия (Варна) 28 16 8 4 52:25 56 3. Янтра 2019 (Габрово) 28 15 9 4 40:23 54 4. Вихрен (Сандански) 29 15 6 8 54:33 51 5. ЦСКА II (София) 29 14 7 8 52:30 49 6. Черноморец 1919 (Бургас) 29 10 13 6 35:26 43 7. Етър (В. Търново) 29 10 11 8 38:41 41 8. Хебър 1918 (Пазарджик) 28 10 6 12 38:47 36 9. Пирин (Благоевград) 29 8 11 10 34:35 35 10. Марек 1915 (Дупница) 29 8 10 11 22:34 34 11. Локомотив (Горна Оряховица) 29 8 9 12 30:41 33 12. Спартак (Плевен) 30 8 8 14 31:40 32 13. Лудогорец 1945 II (Разград) 28 8 8 12 33:39 32 14. Миньор (Перник) 29 7 9 13 30:38 30 15. Спортист 2009 (Своге) 29 7 7 15 25:47 28 16. Севлиево 29 7 5 17 23:45 26 17. Беласица (Петрич) 29 4 7 18 24:54 19
/АД/
