Подробно търсене

Един убит и четирима ранени при израелска операция на Западния бряг, твърдят местните здравни власти

Виктор Турмаков
Един убит и четирима ранени при израелска операция на Западния бряг, твърдят местните здравни власти
Един убит и четирима ранени при израелска операция на Западния бряг, твърдят местните здравни власти
Израелски военни на Западния бряг. Снимка: AP Photo/Majdi Mohammed.
Рамала,  
03.05.2026 22:22
 (БТА)
Етикети

Един палестинец беше убит, а четирима други бяха тежко ранени по време на израелска военна операция в окупирания от Израел град Наблус на Западния бряг, съобщи палестинският клон на Червения полумесец, цитиран от Асошиейтед прес.

Палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че съпругата на мъжа е раждала в местна болница, когато е била информирана за смъртта му.

Освен това едно 12-годишно дете е било простреляно в рамото, според Червения полумесец.

В изявление израелските военни заявиха, че са реагирали на конфронтация в района на Наблус, при която лица, определени като терористи, са хвърляли камъни по войници, които в отговор са произвели изстрели.

Палестинци, правозащитни организации и международни наблюдатели предупреждават за изостряне на насилието. Млади палестински мъже биват убивани на фона на все по-чести палежи, вандализъм и разселване на земеделски общности в близост до еврейски селища на Западния бряг.

Най-малко 42 палестинци са били убити от началото на годината, според хуманитарната служба на ООН. Въоръжени израелски заселници са отговорни за най-малко 11 от тези смъртни случаи.

/АГ/

Свързани новини

29.04.2026 14:06

Палестинец бе убит при израелска операция в Западния бряг

Израелската армия уби палестинец при операция на Западния бряг. Съобщава се, че мъжът е нападнал израелски войници, участващи в акцията, предаде ДПА. Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха днес, че е арестуван втори нападетел. Двама израелски
28.04.2026 16:06

Как протекоха първите от две десетилетия избори в ивицата Газа

Палестинците на Западния бряг и в един град в Ивицата Газа в събота гласуваха на местни избори. Те избраха съставите на местните съвети, които отговарят за водоснабдяването, пътищата и електроснабдяването в двете територии, съобщиха световните агенции. Организирани под егидата на Палестинската автономия, общинските избори се произведоха на окупирания Западен бряг, където се наблюдава широко разпространено разочарование от управляващото движение „Фатах“, отбеляза Си Ен Ен.
26.04.2026 18:44

Повечето от победителите на палестинските местни избори са лоялни на президента Махмуд Абас

Повечето победители на палестинските местни избори се оказаха кандидати, лоялни на президента на Палестинската автономия Махмуд Абас, предаде Ройтерс, като се позова на избирателната комисия.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:27 на 03.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация