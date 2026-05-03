Георги Жеков и Маринела Нинева спечелиха титлите на Националния шампионат по планинско бягане

Чепеларе прие Националния шампионат по планинско бягане - изкачване и спускане, със старт-финална зона на площад „Олимпийски“ в родопския град.

От централната част на Чепеларе трасето отведе участниците към Мечи чал, след което бегачите отново се върнаха за финал на площад „Олимпийски“.

Надпреварата, която се проведе при необичайни за месец май снежни условия, събра състезатели в различни възрастови групи - мъже и жени, юноши и девойки под 20 и под 18 години, както и момчета и момичета под 16 години.

При мъжете шампион на България стана Георги Жеков от Локомотив Дряново. Първенецът от националния шампионат по трейл бягане през март измина дистанцията от 15.2 км с 840 метра денивелация за 1:08:24 час и добави нова национална титла към силния си сезон.

При жените победата спечели Маринела Нинева от Локомотив Дряново. Шампионката на България в маратона и полумаратона беше най-бърза по трасето от 15.2 км с 840 метра денивелация и финишира за 1:18:45 час.

Шампиони на България по планинско бягане - изкачване и спускане: Момичета под 16 години - 2.5 км, 100 м денивелация: Габриела Иванова, Балкан Ботевград - 12:06 Момчета под 16 години - 2.5 км, 100 м денивелация: Боян Вучков, Атлетик 90 Луковит - 10:06 Девойки под 18 години - 5.1 км, 250 м денивелация: Милена Павлова, Балкан Ботевград - 28:02 Юноши под 18 години - 5.1 км, 250 м денивелация: Радослав Колев, Милка Михайлова Перник - 21:33 Девойки под 20 години - 7.6 км, 420 м денивелация: Симона Гочева, ЛидерНова Загора - 42:45 Юноши под 20 години - 7.6 км, 420 м денивелация: Стилиан Александров, Берое Стара Загора - 34:14 Жени - 15.2 км, 840 м денивелация: Маринела Нинева, Локомотив Дряново - 1:18:45 Мъже - 15.2 км, 840 м денивелация: Георги Жеков, Локомотив Дряново - 1:08:24