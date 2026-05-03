Подробно търсене

Двама загинали и трима ранени след взрив в английския град Бристъл

Виктор Турмаков
Двама загинали и трима ранени след взрив в английския град Бристъл
Двама загинали и трима ранени след взрив в английския град Бристъл
Британски полицейски служители. Илюстративна снимка: Andrew Milligan/PA via AP
Бристъл, Англия,  
03.05.2026 19:29
 (БТА)

Двама души са загинали и трима, включително дете, са леко ранени след взрив в къща в южния английски град Бристъл. Властите третират обстоятелствата около инцидента като подозрителни, предаде Ройтерс.

Полицията уточни, че не третира случая като възможен терористичен акт, а неин представител допусна семеен въпрос.

 Служителите извършват и разследване на отделен имот в града, свързан с експлозията, и макар разследването да е на ранен етап, властите към този момент „не търсят никого другиго във връзка с експлозията“, се казва в изявление на полицията.

/ВТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:12 на 03.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация