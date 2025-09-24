НАН: Нигерия и Намибия обявиха задълбочаване на двустранните отношения

Нигерия и Намибия обявиха задълбочаване на двустранните отношения, след като в Ню Йорк се състоя среща между президента на Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтва и вицепрезидента на Нигерия Кашим Шетима, предаде нигерийската новинарска агенция НАН.

Нанди-Ндайтва, първата жена президент на Намибия, оцени значителната роля на Нигерия в подкрепата на нейната страна още отпреди независимостта. Тя също така подчерта ролята на нигерийските дипломати в правителството и националния живот на Намибия. „Ще намеря време да посетя Нигерия, за да се срещна с президента“, обеща тя.

В отговор Шетима изрази благодарност на Нанди-Ндайтва за протоколната визита и пожела успех на нейната администрация. Вицепрезидентът подчерта необходимостта отношенията между Нигерия и Намибия да преминат на по-високо ниво в бъдеще.

Междувременно нигерийският вицепрезидент имаше среща на високо равнище с делегация от Фондацията „Гейтс“.

Шетима, който оцени усилията на фондацията за подобряване на здравния сектор в Нигерия, призова за повече инвестиции. Той похвали фондацията за насърчаването на селскостопанската производителност, разширяването на достъпа до финансови услуги и инициативите за равенство между половете, като отбеляза, че предприемаческият капитализъм е заложен в самата психика на средния нигериец.

„В лицето на Фондация „Гейтс“ имаме партньор, на когото се доверяваме и в когото вярваме. Ако всички високопоставени лица могат да направят дори половината от инвестициите на Бил Гейтс, този свят ще бъде по-добро място за живеене“, каза той.

Шетима разкри, че целта на администрацията на Тинубу за следващите няколко години е да постигне годишен растеж от не по-малко от 7%.

„Трябва да повишим темповете на растеж, основани на макроикономическа стабилност, подобрена производителност, инвестиции в инфраструктура, здравеопазване, селско стопанство и образование“, каза той.