Олимпийският стадион в Берлин премина реновация, за да може да приеме мачове от Националната футболна лига

Олимпийският стадион в Берлин премина процес на реновация, за да може да приеме за пръв път мачове от Националната футболна лига на САЩ.

В периода от 2025 до 2029 година германската столица ще бъде домакин на три срещи от най-силния шампионат по американски футбол в света, а за да се случи това властите в града отпуснаха 5 милиона евро за модернизиране на съоръжението, построено още по времето на Третия райх, както и допълнителни 7,5 милиона евро, които ще бъдат изплатени за организирането на мача. От своя страна НФЛ се включва с 48 милиона евро.

"Съблекалните могат да поемат по поне 56 човека. В стандартния футбол те са направени за по 23-ма играчи", заяви пред ДПА Юлия Кампф, говорител на компанията, стопанисваща Олимпийския стадион в Берлин.

Сред другите промени са разширяване на вратите в съблекалните, построяването на нови бани, както и увеличаването на капацитета на топлата вода. Изменени са и параметрите на игрището - от 105х69 метра за футбола в Европа до 117х66 метра за мачовете от НФЛ.

От няколко години Германия приема мачове от НФЛ, но до момента те се провеждаха само в Мюнхен и Франкфурт. На 9 ноември тази година феновете в Берлин ще могат да видят отборите на Индианаполис Колтс и Атланта Фалкънс.