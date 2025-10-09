Хамилтън за охлаждащите жилетки: „Никой никога не е умирал от прегряване“

Пилотът на Ферари Луис Хамилтън коментира инициативата на ФИА за въвеждане на охлаждащи жилетки през 2026 година.

„Не мисля, че това трябва да се налага на пилотите. Те постоянно говорят, че е проблем с безопасността, но никой пилот никога не е умирал от прегряване в състезание, освен при пожар, така че е просто глупаво. Мисля, че това трябва да е наш избор. Оценявам възможността, която ни дадоха, и ще продължим да работим върху системата. Разбирам, че може да е полезна на много горещи места, но трябва да я носите, ако е удобна. Не би трябвало да е изискване да го правите“, цитира Racingnews365 думите на Хамилтън.

40-годишният британец е шести в класирането на пилотите след 18 състезания със 125 точки.