Защитникът на Бетис Ектор Бейерин беше отличен по време на наградите "BBC Green Sport Awards"

Паркингите на тренировъчните игрища на водещите европейски футболни клубове обикновено са отрупани с лъскави автомобили, но бившият играч на Арсенал Ектор Бейерин предпочита две колела пред четири. Испанецът, който сега играе за Бетис, избира да пътува с колело до работа или да използва обществен транспорт - част от решимостта му да избягва материализма и да използва спортната си личност, за да насърчава устойчивостта.

"Би било по-лесно да взема такси. Знам, че съм привилегирован, но . . . имаме нужда от по-зелени градове с по-малко коли", каза Бейерин, който в понеделник беше отличен по време на наградите "BBC Green Sport Awards".

30-годишният испанецът не е стереотипният футболист. Той използва голямата си аудитория в социалните мрежи, за да подчертае влиянието на изменението на климата върху спорта и се опитва да насърчи последователите си да бъдат по-етични потребители.

"Чувствам, че с популярността идва и отговорността. Всеки път, когато някой постави микрофон до теб, има шанс да се говори за проблеми, да се предизвика разговор", каза той пред Би Би Си.

Бейерин, който е роден по крайбрежието на Барселона, развива страст към околната среда от ранна възраст и начинът му на живот съответства на неговия характер. Той е веган и дори купува дрехите си от магазини за втора употреба.

"Става въпрос за това да дадеш на това, което консумираш, добър живот и, когато приключиш, да му дадеш друг живот. Постоянно сме бомбардирани с реклами, които създават фалшиво чувство за нужда", добави футболистът.

Бейерин се присъединява към Академията на Арсенал на 16-годишна възраст, където попада под зоркия поглед на Арсен Венгер - мениджърът, който според него му е помогнал да формура в себе си добри ценности.

"Научих много от него – не се фокусирах върху самата устойчивост, защото чувствам, че тази дума в днешно време има много ясно значение, а по-скоро върху холистичен начин на живот и мисля, че устойчивостта е част от това", заяви Бейерин.

Неговият начин на мислене често противоречи на много хора в индустрия, която не е свързана с екологичен активизъм, но вместо да проповядва, Бейерин предпочита да води сериозни дискусии.

"Аз съм човек, който внася нещо различно. Водим дебати, понякога се ядосвам", казва той за оживените разговори със съотборниците си.

"Но те ме уважават, слушат. И аз се уча от тях. Дори когато хората мислят много различно от мен, това ми помага да видя света по нови начини", добави испанецът.

Защитникът каза още, че преминаването в Бетис е било естествен ход, тъй като фондацията "Forever Green" на клуба работи за насърчаване на екологични инициативи. Клубната фланелка е изработена от водорасли, дървесна маса и рециклирана пластмаса, докато изхвърлени рибарски мрежи се използват за изграждането на седалките на трибуните, пише агенция Ройтерс.

"Бетис не е просто футболен клуб. Това е място, където хората могат да растат, да получават подкрепа и да се чувстват част от нещо по-голямо. Да бъдеш част от това е невероятно удовлетворяващо", завърши Бейерин.

Бетис е съперник на българския шампион Лудогорец в турнира Лига Европа. Испанският тим спечели с 2:0 гостуването си в Разград на 2 октомври.