Кристиано Роналдо беше включен в състава на Португалия за световните квалификации през октомври

Кристиано Роналдо беше включен в състава на Португалия от 25 футболисти за предстоящите квалификации за Световното първенство догодина. 40-годишният нападател на Ал-Наср ще има възможност да увеличи головия си актив с екипа на своята родина, след като до момента записа рекордните 141 попадения на ниво национални отбори.

"Селесао" се изправя у дома срещу Република Ирландия и Унгария съответно на 11 и 14 октомври.

В състава на Португалия личат имената и на звездите Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Жоао Феликс (Ал-Наср), Матеуш Нунеш (Манчестър Сити) и Нелсон Семедо (Фенербахче), съобщават от футболната федерация на страната в петък.

Португалският отбор е на първо място в класирането в квалификационна група "F" за Мондиал 2026 с пълен актив от 6 точки.