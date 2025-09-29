Подробно търсене

Бернардо Силва обмисля оферти от Саудитска Арабия

Боян Денчев
Бернардо Силва обмисля оферти от Саудитска Арабия
Бернардо Силва обмисля оферти от Саудитска Арабия
снимка: АР, Kin Cheung
Манчестър,  
29.09.2025 10:27
 (БТА)

Бернардо Силва може да се присъедини към клуб от Саудитска Арабия следващото лято, съобщава Talksport. Португалският халф на Манчестър Сити вече няколко пъти е свързван с напускане.

31-годишният футболист, обмисля трансфер в Саудитска Арабия, след като договорът му изтече следващото лято. Предложенията от Европа не липсват, но финансовите условия са далеч по-малки.

През сезон 2024/25 Силва отбеляза шест гола и направи пет асистенции в 52 мача. Договорът му със Сити е до 30 юни 2026 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 38 милиона евро.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:12 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация