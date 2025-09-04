Подробно търсене

Славия среща Монтана в контрола

Асен Даскалов
Славия среща Монтана в контрола
Славия среща Монтана в контрола
снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
04.09.2025 18:32
 (БТА)

Славия ще играе приятелски мач с Монтана по време на паузата за световните квалификации. Двубоят ще се проведе на 6 септември (събота) от 18:00 часа на стадион "Александър Шаламанов".

"Белите" няма да разчитат на своите национали, които се подготвят за европейските квалификации с младежкия състав на България до 21 години. Мартин Георгиев, Роберто Райчев и Кристиян Балов са в състава на "трикольорите" за предстоящите срещи с Гибралтар и Азербайджан", се казва в съобщението в официалния сайт на Славия.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:51 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация