Славия среща Монтана в контрола

Славия ще играе приятелски мач с Монтана по време на паузата за световните квалификации. Двубоят ще се проведе на 6 септември (събота) от 18:00 часа на стадион "Александър Шаламанов".

"Белите" няма да разчитат на своите национали, които се подготвят за европейските квалификации с младежкия състав на България до 21 години. Мартин Георгиев, Роберто Райчев и Кристиян Балов са в състава на "трикольорите" за предстоящите срещи с Гибралтар и Азербайджан", се казва в съобщението в официалния сайт на Славия.