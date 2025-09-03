Подробно търсене

Хърватски национал премина в Твенте

Боян Денчев
снимка: АР, Darco Bandic
Еншеде,  
03.09.2025 14:42
 (БТА)

Твенте обявиха привличането на нападателя Марко Пяца, който беше свободен агент от 1 юли. 30-годишният хърватски национал подписа двугодишен договор с нидерландския клуб.

Последният отбор на Пяца беше Динамо Загреб. Миналия сезон той отбеляза 9 гола и направи 9 асистенции в 44 мача във всички състезания.

Нападателят преди това е играл за Ювентус, Емполи, Торино, Дженоа, Фиорентина, Андерлехт Франкфурт и Шалке 04.

/БД/

