Хърватски национал премина в Твенте

Твенте обявиха привличането на нападателя Марко Пяца, който беше свободен агент от 1 юли. 30-годишният хърватски национал подписа двугодишен договор с нидерландския клуб.

Последният отбор на Пяца беше Динамо Загреб. Миналия сезон той отбеляза 9 гола и направи 9 асистенции в 44 мача във всички състезания.

Нападателят преди това е играл за Ювентус, Емполи, Торино, Дженоа, Фиорентина, Андерлехт Франкфурт и Шалке 04.