Гримзби Таун отнесе глоба заради закъсняла регистрация на футболист преди мача с Манчестър Юнайтед

Ивайло Георгиев
Снимка: Nigel French/PA via AP
Лондон,  
02.09.2025 15:40
 (БТА)

Гримзби Таун беше глобен с 20 хиляди паунда заради закъсняла картотека на играч за мача от Карабао Къп срещу Манчестър Юнайтед, пише агенция Ройтерс. Четвъртодивизионният английски футболен клуб спечели паметна победа с дузпи, след като редовното време и продълженията завършиха 2:2. 

Кларк Одуор бе привлечен от Брадфорд Сити в деня преди мача и е бил регистриран една минута след крайния срок, а от клуба сами са докладвали пропуска. Маринърс твърдят, че грешката им е неволна. 

"Картотеката на Одуор бе заявена в 12:01 часа заради компютърен проблем, а грешката бе докладвана моментално. Приемаме глобата и осъзнаваме, че трябва да спазваме правилата на турнирите, в които участваме", пишат от клуба. 

Гримзби трябва да плати 10 хиляди паунда от глобата сега, а другата половина ще бъде условна до края на сезона. 

/ИК/

