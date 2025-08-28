Подробно търсене

ЦСКА демонстрира ново осветление на изграждащия се стадион "Българска армия"
Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
28.08.2025 09:08
Изграждането на стадиона на ЦСКА в центъра на София върви с много сериозни темпове, а от клуба показаха и най-новото монтирано осветление. Това са  LED-тела, намиращи се зад сектор "В", които ще осветяват фасадата. Те ще придават различен и динамичен вид на съоръжението, като златистото излъчване ще може да преминава в червено – какъвто е традиционният клубен цвят. Също така според събитията, могат да бъдат използвани и други цветове.

На страницата си в социалната мрежа фейсбук от ЦСКА допълват, че строителните дейности на стадион Българска армия напредват и скоро ще бъдат показани и други завършени елементи.

"Стадион „Българска армия“ грейна в червено! Червеният цвят, символ на гордост и вярност, вече обагря обновения Сектор В.

Строителните дейности напредват с пълна сила, а трансформацията на „Българска армия“ продължава уверено. Съвсем скоро целият стадион ще бъде напълно обновен и ще засияе в пълния си блясък", написаха от "червения" клуб.

 

