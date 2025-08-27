Шефилд Уензди се наложи с дузпи над Лийдс с Илия Груев за Купата на лигата в Англия

Отборът на Шефилд Уендзи елиминира елитния Лийдс на българския национал Илия Груев след изпълнение на дузпи. Редовното време завърши 1:1, като Карл Дарлоу от Лийдс си отбеляза автогол, но Джейдън Богъл изравни за гостите. При дузпите Бари Банън, Ике Угбо и Лайъм Палмър вкараха последователно за домакините, докато Джоел Пироу, Доминик Калвърт-Люин и Шон Лонгстаф пропуснаха за Лийдс. Илия Груев започна мача като титуляр и бе сменен в 71-вата минута от германеца Антон Стах.

Уулвърхямптън се наложи над Уест Хям с 3:2 в сблъсък на два тима от Висшата лига. Родриго Гомес даде аванс на домакините, Томаш Соучек и Лукас Пакета направиха пълен обрат за лондондончани, но Йорген Ларсен с два гола за две минути в края донесе успеха на "вълците".

В друг сблъсък от Висшата лига Брентфорд надигра Борнемут като гост с 2:0 с голове на Фабио Карвальо и бившия таран на Лудогорец Игор Тиаго. Юлиан Араухо от Борнемут получи червен картон в края на мача.

Купа на Лигата, Англия, резултати: Рединг - Уимбълдън 2:1 Кембридж - Чарлтън 3:1 Уулвърхямптън - Уест Хям 3:2 Акрингтън - Донкастър 0:2 Барнзли - Родеръм 2:1 Бирмингам - Порт Вейл 0:1 Борнемут - Брентфорд 0:2 Бромли - Уикомб 1:1 (4:5 след дузпи) Бърнли - Дарби Каунти 2:1 Бъртън - Линкълн 1:2 Кардиф - Челтенъм 3:0 Милуол - Ковърнтри 2:1 Норич - Саутхямптън 0:3 Престън - Рексъм 2:3 Стоук Сити - Брадфорд Сити 0:3 Съндърланд - Хъдърсфилд 1:1 (5:6 след дузпи) Суонзи - Плимут 1:1 (5:3 след дузпи) Уигън - Стокпорт 1:0 Шефилд Уензди - Лийдс 1:1 (3:0 след дузпи)