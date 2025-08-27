Подробно търсене

Шефилд Уензди се наложи с дузпи над Лийдс с Илия Груев за Купата на лигата в Англия

Христо Бонински
Шефилд Уензди се наложи с дузпи над Лийдс с Илия Груев за Купата на лигата в Англия
Шефилд Уензди се наложи с дузпи над Лийдс с Илия Груев за Купата на лигата в Англия
Снимка: Danny Lawson/PA via AP
Шефилд ,  
27.08.2025 07:53
 (БТА)

Отборът на Шефилд Уендзи елиминира елитния Лийдс на българския национал Илия Груев след изпълнение на дузпи. Редовното време завърши 1:1, като Карл Дарлоу от Лийдс си отбеляза автогол, но Джейдън Богъл изравни за гостите. При дузпите Бари Банън, Ике Угбо и Лайъм Палмър вкараха последователно за домакините, докато Джоел Пироу, Доминик Калвърт-Люин и Шон Лонгстаф пропуснаха за Лийдс. Илия Груев започна мача като титуляр и бе сменен в 71-вата минута от германеца Антон Стах.

Уулвърхямптън се наложи над Уест Хям с 3:2 в сблъсък на два тима от Висшата лига. Родриго Гомес даде аванс на домакините, Томаш Соучек и Лукас Пакета направиха пълен обрат за лондондончани, но Йорген Ларсен с два гола за две минути в края донесе успеха на "вълците".

В друг сблъсък от Висшата лига Брентфорд надигра Борнемут като гост с 2:0 с голове на Фабио Карвальо и бившия таран на Лудогорец Игор Тиаго. Юлиан Араухо от Борнемут получи червен картон в края на мача.

 Купа на Лигата, Англия, резултати:

Рединг - Уимбълдън  2:1
Кембридж - Чарлтън  3:1
Уулвърхямптън - Уест Хям    3:2
Акрингтън - Донкастър   0:2
Барнзли - Родеръм   2:1
Бирмингам - Порт Вейл   0:1
Борнемут - Брентфорд    0:2
Бромли - Уикомб 1:1 (4:5 след дузпи)
Бърнли - Дарби Каунти   2:1
Бъртън - Линкълн    1:2
Кардиф - Челтенъм   3:0
Милуол - Ковърнтри  2:1
Норич - Саутхямптън 0:3
Престън - Рексъм    2:3
Стоук Сити - Брадфорд Сити  0:3
Съндърланд - Хъдърсфилд 1:1 (5:6 след дузпи)
Суонзи - Плимут 1:1 (5:3 след дузпи)
Уигън - Стокпорт    1:0
Шефилд Уензди - Лийдс   1:1 (3:0 след дузпи)  

  

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:12 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация