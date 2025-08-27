Подробно търсене

Барселона иска 70 милиона евро от Челси за юношата си Фермин Лопес

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Joan Monfort)
Барселона,  
27.08.2025 09:34
 (БТА)

Челси е сериозен кандидат да привлече халфа на Барселона Фермин Лопес, но от каталунския клуб искат поне 70 милиона за трансфер на своя юноша, пише вестник "Мундо Депортиво".

Треньорът на Барселона Ханзи Флик държи Фермин Лопес да остане в испанския отбор, но в същото време каталунците имат нужда от свежи пари заради деликатното си финансово състояние и проблемите с финансовия фейрплей в Испания. От Барселона са дали срок от 48 часа на младия си талант да реши дали ще остане в тима или ще предпочете преминаване във Висшата лига.  

/ХБ/

