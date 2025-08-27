Подробно търсене

В много тежко, критично състояние е 20- годишното момиче, скочило от движещ се влак в Клисура вчера

27.08.2025 09:38
В много тежко, критично състояние е 20-годишното момиче, скочило от движещ се влак в Клисура вчера. Това съобщи пред БТА Антония Иванова от пресцентъра на Университетска многопрофилна болница за активно лечение  „Свети Георги“  в Пловдив.

Състоянието на 20-годишното момиче е изключително лошо, повече информация на този етап не може да се даде. Другото момиче, което е на 21 години, е настанено в клиника в лечебното заведение в стабилно състояние.

Вчера, около 13.30 часа, две момичета – на 20 и 21 г., са скочили от движещ се влак в Клисура. Двете момичета е трябвало да слязат в Клисура, но не са успели да отворят вратата на вагона. След като най-накрая са успели, са решили да скочат, но влакът вече е набирал скорост.

