По предложение на кмета общинските съветници в Свиленград ще определят план за социалните услуги в общината за 2026 година

Приемане на общински план за социалните услуги, който ще действа през следващата година на територията на Свиленград, е сред точките в проекта за дневен ред на 35-ото редовно заседание на Общинския съвет днес. Предложението на кмета на Свиленград Анастас Карчев е отразено в докладните, публикувани на сайта на общинската администрация.

В обявения предварително дневен ред са заложени 32 точки.

Кметът предлага да се гласува изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища. Това предложение е свързано с необходимостта условията да се синхронизират с направените промени в държавните нормативни документи. Те са обнародвани в края на миналата година и влизат в сила от първи септември 2025 година.

Съветниците ще разгледат и предложение за прекратяване по взаимно съгласие на договор за концесия между Община Свиленград и "Рибно стопанство Мезек“. Става въпрос за язовир, отдаден на дружеството през 2010 г. на концесия за 20 години. Предложението за прекратяване на договорните взаимоотношения се внася по молба на концесионера от кмета на общината.

В друга от точките по плана за дневен ред също се засягат концесиите във внесения за одобрение годишен отчет за изпълнение на концесионните договори, сключени от Община Свиленград. Включени са данни по 11 договора. По два от тях съветниците ще решат дали да бъдат наложени неустойки за неизпълнение на поети от концесионерите задължения.

Общинският съвет ще гласува и по междинните финансови отчети, подадени от управителите на Многопрофилната болница за активно лечение и Медицински център – 1.

Кметът на Свиленград предлага да се утвърди решение за участие на Общината като партньор при кандидатстване по Програма INTERREG VI между България и Турция за повишаване на капацитета за предотвратяване и реакция при бедствия в трансграничния регион. В докладната е обяснено, че водещата организация по проекта е Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", а от българска страна ще бъдат включени още общините Тополовград и Болярово.

Кметът Анастас Карчев е депозирал докладна с предложение Свиленград да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за безвъзмездна финансова помощ за основни ремонти на водопроводите в кв. "Простор" и по улиците „Дунав“ и „Одрин“ в общинския център.

Друго от предложенията в дневния ред е свързано с определяне на маломерни паралелки за предстоящата учебна година в две училища по искания от директорите им.