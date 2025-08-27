Сливенското село Стара река се подготвя за традиционния си събор

Сливенското село Стара река подготвя богата програма за традиционния си събор, който ще се проведе от 29-и до 31 август, съобщиха организаторите.

Празненствата ще започнат в петък, 29 август, с вечерно диджейско парти. По обяд в събота, 30 август, в местната църква ще бъде раздаден осветен курбан за здраве. Вечерната програма на площада започва с оркестър „Фолклористи“ и певицата Петя Гиджова. В концерта ще се включи и Здравко Мандаджиев.

В неделя сутринта са предвидени фокуси и акробатични изпълнения.

Съборът се организира от кметството на Стара река със съдействието на Община Сливен, местни спонсори и дарители.

Съборът в Стара река от години се провежда през последната събота и неделя на месец август, когато църквата отбелязва Голяма Богородица по стар стил.