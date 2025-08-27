Подробно търсене

Приемането на Общинския годишен план за социалните услуги през 2026 г. ще разгледат общинските съветници в Панагюрище

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Снимка: БТА (архив)
Панагюрище,  
27.08.2025 08:00
 (БТА)

Дневен ред от 27 точки и две общи събрания са планирани в рамките на днешното редовно заседание на Общинския съвет в Панагюрище, съобщават от местната администрация.

Сред основните теми на сесията са приемането на Общинския годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на община Панагюрище, както и прекратяване на процедурата за избор на управител на „Пазари и паркинги“ ЕООД.

Очаква се също да бъде открит нов клуб за пенсионери и хора с увреждания в квартал 206 на Панагюрище.

Съветниците ще обсъдят още процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти – публична общинска собственост, разположени на територията на община Панагюрище, чрез предоставянето им под наем по реда на Закона за водите.

Непосредствено след заседанието на Общинския съвет, насрочено за 15:30 ч., ще се състоят общи събрания на „Диагностично-консултативен център I“ ЕООД – Панагюрище и „Оборище“ ЕООД.

Участниците ще разгледат и приемат докладите на управителите за 2024 г., годишните финансови отчети, както и окончателния размер на възнагражденията на управителите. Дневният ред на двете дружества е идентичен.

