Предложение за приемане на Общинския годишен план за социалните услуги за 2026 г. в община Трявна ще разгледа Общинският съвет

Предложение за приемане на Общинския годишен план за социалните услуги за 2026 г. в община Трявна ще разгледа днес Общинският съвет, съобщиха от съвета. Заседанието е насрочено от 14:00 часа.

Съветниците ще разгледат и предложения за разрешаване на формиране на паралелки в Средно училище „Петко Рачев Славейков“, Основно училище „Проф. Пенчо Николов Райков“ и Основно училище „Васил Левски“ в град Плачковци.

Ще бъдат разгледани и точки за одобрение на начални тръжни цени в обекти за дървесина от територии, собственост на Община Трявна, предложение за определяне на членски внос за 2025 г. за общините членове на „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, както и точка с предложение за приемане на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на Община Трявна.

Общинският съвет в Трявна ще разгледа и предложение за приемане на предварителен календар за културните събития в общината за 2026 г. във връзка с кандидатстване по проекта „Живото наследство на Трявна“, общинските съветници ще гласуват и точка за решение за създаване на Общински фонд „Култура“.

Последни в дневния ред на предстоящото заседание са точки за отдаване под наем на земеделски площи с начин на трайно ползване и разрешение за изработване на подробен устройствен план за застрояване на имот.