Турците губят доверие към Запада и виждат Израел като основна заплаха за сигурността си, сочи проучване

Турците губят доверие към Запада заради ситуацията в ивицата Газа, като същевременно възприемат Израел като основна заплаха за сигурността си, сочи проучване на агенция "Ареда", цитирано от в. „Йени шафак“.

Проучването е свързано с външната политика и отбранителната индустрия на Турция и е осъществено сред 3589 души от страната.

Общо 70,7 процента от участниците в проучването заявяват, че са загубили доверието си в думите на Запада за правата на човека заради ситуацията в ивицата Газа.

Същевременно 60,1 процента от запитаните смятат, че Израел може да нападне Турция по всяко време, а 70,2 процента смятат, че страната им трябва да проведе военна операция в Северна Сирия, за да предотврати евентуално обявяване на автономия на сирийските кюрдски милиции Сили за защита на народа (СЗН - YPG).

Общо 54,7 процента от участниците в проучването смятат, че Международното изложение за отбранителна промишленост IDEF-2025, което се проведе през юли в Истанбул, е повишило усещането им за сигурност, докато 45,3 от тях го оценяват като средство за пропаганда, сочи още проучването.