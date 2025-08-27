Кристъл Палас е близо до подписа на испанския национал Пино

Нападателят на Виляреал Йереми Пино скоро ще се присъедини към Кристъл Палас, съобщи вестник АС.

Според източника страните са се споразумели за трансфер за 30 милиона евро. Трансферът ще бъде официално финализиран в следващите дни.

Този сезон Пино е играл в 2 мача от испанското първенство и е направил една асистенция.

Нападателят играе за испанския национален отбор от 2021 г. Той има 3 гола в 15 мача.